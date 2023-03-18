Батьківська поминальна субота 18 березня: традиції та заборони

Під час Великого посту відбуваються батьківські поминальні суботи, коли згадують померлих родичів та близької. 18 березня – батьківська субота третьої седмиці святої Чотиридесятниці.

Цього дня поминають родичів та людей, які померли. Як правильно поминати, чи треба йти до церкви та що заборонено робити цього дня, читайте в матеріалі UAportal.

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Як правильно поводитися цього дня

Заведено замовляти в п'ятницю вечері поминальні служби – парастас, або велику панахиду. Проте померлих можна поминати і вдома, в ранкових молитвах, через яке триває спілкування між живими та мертвими.

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18 березня треба йти до храму та нести пісну їжу на помин. Важливо брати участь у цьому: щиро молитися, ставити свічки, робити пожертви.

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На поминальну батьківську суботу йдуть на кладовище наводити порядок на могилах. Також можна замовити в священника панахиду на могилу родича, або ж просто помоліться самі.

Цього дня дехто влаштовує поминальні обіди, але обов'язково пісні. На столі у жодному разі не має бути алкоголю.

Що не можна робити в поминальний день

В батьківські суботи заведено ходити на цвинтар. Пам'ятайте, що церква не підтримує залишення їжі та штучних квітів на могилах. Також є інші заборони:

не можна сваритися, лаятися, погано думати про когось, злословити і заздрити;

не можна влаштовувати галасливі застілля і поминки з алкоголем;

не можна згадувати про покійних погано, з образою;

не можна відмовляти в милостині.

Нагадаємо, Великий піст, що передує Великодню, розпочався 27 лютого. Весь період на вірян чекають обмеження в їжі та розвагах.

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