Российская армия атаковала Харьков и Одесщину: есть попадание в АЗС, ранена женщина (фото)

Вечером 5 августа российские войска атаковали Харьков, нанеся удар по автозаправочной станции в Киевском районе города. Удар был нанесен дроном типа "Молния".

Об этом сообщил мэр Игорь Терехов. Полиция Харьковщины уточнила, что атака произошла примерно в 21:35. В результате взрыва ранения получила 20-летняя девушка, находившаяся на АЗС. Ее госпитализировали.

Позже Терехов сообщил о еще одном ударе "Молнией" в том же районе. На этот раз дрон попал в проезжую часть. В результате взрыва выбиты стекла в близлежащих домах, информации о пострадавших не поступало.

В ночь на 6 августа беспилотники-камикадзе атаковали и Измаильский район Одесской области. В результате попадания возник масштабный пожар на объектах газовой инфраструктуры. Пламя было настолько мощным, что его заметили жители Румынии.

Румынское издание Digi24.ro сообщило, что службы экстренной помощи страны получили 19 вызовов на номер 112 из-за пожара, произошедшего после российской атаки на украинской территории. В стране объявили воздушную тревогу, длившуюся полтора часа.

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Глава Одесской ОВА Олег Кипер подтвердил повреждение газовой инфраструктуры. По его словам, в результате пожара было уничтожено производственное оборудование. Из-за аварии на магистральном газопроводе без поставки временно остались 2,5 тысячи потребителей. Локализовать пожар удалось около 7:25, аварийные службы продолжают ликвидацию последствий.

Напомним, россия атаковала Киев дронами и ракетами.

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