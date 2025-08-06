Російська армія атакувала Харків та Одещину: є влучання в АЗС, поранено жінку (фото)

Увечері 5 серпня російські війська атакували Харків, завдавши удару по автозаправній станції в Київському районі міста. Удар було здійснено дроном типу "Молнія".

Про це повідомив мер Ігор Терехов. Поліція Харківщини уточнила, що атака відбулася приблизно о 21:35. Внаслідок вибуху поранення дістала 20-річна дівчина, яка перебувала на АЗС. Її госпіталізували.

Пізніше Терехов повідомив про ще один удар "Молнією" в тому ж районі. Цього разу дрон влучив у проїжджу частину. Унаслідок вибуху вибито шибки у прилеглих будинках, інформації про постраждалих не надходило.

У ніч на 6 серпня безпілотники-камікадзе атакували й Ізмаїльський район Одеської області. Внаслідок влучання виникла масштабна пожежа на об'єктах газової інфраструктури. Полум’я було настільки потужним, що його помітили мешканці Румунії.

Румунське видання Digi24.ro повідомило, що служби екстреної допомоги країни отримали 19 викликів на номер 112 через пожежу, яка сталася після російської атаки на українській території. У країні оголосили повітряну тривогу, що тривала півтори години.

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Голова Одеської ОВА Олег Кіпер підтвердив пошкодження газової інфраструктури. За його словами, внаслідок пожежі було знищено виробниче обладнання. Через аварію на магістральному газогоні без постачання тимчасово залишилися 2,5 тисячі споживачів. Локалізувати пожежу вдалося близько 07:25, аварійні служби продовжують ліквідацію наслідків.

Нагадаємо, росія атакувала Київ дронами і ракетами.

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