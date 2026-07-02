Российская армия атаковала Киев дронами и ракетами: разрушены многоэтажки и больница, 13 погибших, более 80 раненых (фото, видео)

В ночь на 2 июля российские войска совершили масштабную комбинированную атаку по Украине, применив ударные беспилотники и ракеты разных типов. Одной из главных целей стал Киев, находившийся под обстрелом более 11 часов. В столице зафиксированы значительные разрушения жилых домов, десятки пострадавших и погибших.

Об этом сообщил мэр Киева Кличко. Атака началась еще вечером 1 июля с запуска реактивных дронов-камикадзе. Впоследствии российская армия применила десятки баллистических ракет, гиперзвуковые "Цирконы", крылатые ракеты Х-101 из бомбардировщиков Ту-95МС, а также боражирующие боеприпасы "Бандероль". Особенностью этого удара стало массовое использование реактивных "Шахедов", развивающих скорость более 300 км/ч, что значительно усложняет их перехват.

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По данным столичных властей, по состоянию на утро известно о по меньшей мере 13 погибших и 86 пострадавших, из которых 70 госпитализировали. Среди раненых есть дети и медицинские работники. В больницах находятся пятилетняя девочка, ее годовалый брат, которому проводят операцию, а также 16-летняя девушка.

В ГСЧС сообщили, что спасателям уже удалось спасти 34 человека. В то же время, поисково-спасательная операция продолжается, поэтому количество погибших и пострадавших может возрасти. По словам начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко, в столице повреждено около 30 объектов, преимущественно жилищная застройка и гражданская инфраструктура.

Больше всего пострадал Дарницкий район, где повреждены несколько многоэтажных и частных домов. В Шевченковском районе возникли пожары в жилых домах, гостиницах и на территории рынка. Разрушения также зафиксированы в Голосеевском, Печерском, Оболонском, Святошинском и Деснянском районах.

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По словам министра внутренних дел Игоря Клименко, в Дарницком районе спасатели деблокировали из-под завалов семь человек, в общей сложности спас 17 жителей. Работы по поиску людей, которые могут оставаться под развалинами, продолжаются.

Под ударом оказалась Киевская область. В Бучанском районе вспыхнули пожары на складах и в частном доме, три человека получили ранения. В Броварском районе повреждены жилые дома, общежитие и автомобили. Разрушение также зафиксировано в Обуховском, Фастовском и Вышгородском районах.

Воздушная тревога в Киеве длилась до семи утра. В течение ночи российские войска несколькими волнами запускали ракеты и беспилотники по разным направлениям, атакуя столицу с севера, востока и юга. Из-за непрерывных ударов работа спасателей, разбиравших завалы, была значительно усложнена.

После массированной атаки министр иностранных дел Андрей Сибига призвал международных партнеров ускорить поставки Украине систем противовоздушной обороны, усилить санкционное давление на Россию и увеличить военную поддержку. По его словам, такие преступления не могут иметь никакого оправдания.

Напомним, российская армия атаковала Сумы дронами.

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