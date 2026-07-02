Російська армія атакувала Київ дронами та ракетами: зруйновані багатоповерхівки та лікарня, 13 загиблих, понад 80 поранених (фото, відео)

У ніч проти 2 липня російські війська здійснили масштабну комбіновану атаку по Україні, застосувавши ударні безпілотники та ракети різних типів. Однією з головних цілей став Київ, який перебував під обстрілом понад 11 годин. У столиці зафіксовано значні руйнування житлових будинків, десятки постраждалих і загиблих.

Про це повідомив мер Києва Кличко. Атака розпочалася ще ввечері 1 липня із запуску реактивних дронів-камікадзе. Згодом російська армія застосувала десятки балістичних ракет, гіперзвукові "Циркони", крилаті ракети Х-101 із бомбардувальників Ту-95МС, а також баражуючі боєприпаси "Бандероль". Особливістю цього удару стало масове використання реактивних "Шахедів", які розвивають швидкість понад 300 км/год, що значно ускладнює їх перехоплення.

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За даними столичної влади, станом на ранок відомо про щонайменше 13 загиблих та 86 постраждалих, із яких 70 госпіталізували. Серед поранених є діти та медичні працівники. У лікарнях перебувають п'ятирічна дівчинка, її однорічний брат, якому проводять операцію, а також 16-річна дівчина.

У ДСНС повідомили, що рятувальникам уже вдалося врятувати 34 людей. Водночас пошуково-рятувальна операція триває, тому кількість загиблих і постраждалих може зрости. За словами начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, у столиці пошкоджено близько 30 об'єктів, переважно житлову забудову та цивільну інфраструктуру.

Найбільше постраждав Дарницький район, де пошкоджено кілька багатоповерхових і приватних будинків. У Шевченківському районі виникли пожежі в житлових будинках, готелі та на території ринку. Руйнування також зафіксовані у Голосіївському, Печерському, Оболонському, Святошинському та Деснянському районах.

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За словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, у Дарницькому районі рятувальники деблокували з-під завалів сімох людей, загалом врятувавши 17 мешканців. Роботи з пошуку людей, які можуть залишатися під руїнами, тривають.

Під ударом опинилася й Київська область. У Бучанському районі спалахнули пожежі на складах і в приватному будинку, троє людей дістали поранення. У Броварському районі пошкоджено житлові будинки, гуртожиток та автомобілі. Руйнування також зафіксували в Обухівському, Фастівському та Вишгородському районах.

Повітряна тривога в Києві тривала до сьомої ранку. Протягом ночі російські війська кількома хвилями запускали ракети та безпілотники з різних напрямків, атакуючи столицю з півночі, сходу та півдня. Через безперервні удари робота рятувальників, які розбирали завали, була значно ускладнена.

Після масованої атаки міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав міжнародних партнерів прискорити постачання Україні систем протиповітряної оборони, посилити санкційний тиск на Росію та збільшити військову підтримку. За його словами, такі злочини не можуть мати жодного виправдання.

Нагадаємо, російська армія атакувала Суми дронами.

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