Российская армия атаковала военный полигон на Днепропетровщине, есть погибшие и ранены: назначена проверка

1 марта российские войска нанесли ракетный удар по полигону, где находились украинские военные. Вероятно, речь идет о полигоне "Новомосковский" в Днепропетровской области. В Вооруженных силах Украины назначена проверка, чтобы выяснить все обстоятельства трагедии.

Во вражеский обстрел попало одно из подразделений. В результате атаки погибли и ранены. Командующий Сухопутными войсками Михаил Драпатый заявил, что война нуждается в быстрых решениях и новых стандартах безопасности, иначе риски потерь будут только расти. Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВСУ и командующий Михаил Драпатый.

По его словам, уже начато расследование, а ответственности не уйдет никто – ни те, кто принимал решение, ни те, кто этого не сделал вовремя. Драпатий подчеркнул, что лично будет контролировать ход расследования и потребовать строжайшего наказания для виновных. Также назначена проверка с участием военной контрразведки, чтобы ни одна деталь не осталась без внимания.

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Командующий подчеркнул, что последствия этой трагедии – это результат несвоевременных решений и неусвоенных уроков. Он призвал командование армии отказаться от бюрократии и формального подхода к принятию решений.

Накануне российская сторона заявила об ударе ракетой "Искандер-М" по полигону "Новомосковский", где якобы проходили подготовку военные 157-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Официально командование Украины поначалу не комментировало эту информацию.

3 марта Общественное сообщило, что в одной из областных больниц Днепропетровщины находится большое количество раненых, пострадавших в результате этого удара. В сети также появилась информация о сборе гуманитарной помощи для пострадавших – одежды, матрасов, еды и воды.

Напомним, дроны атаковали Крым и Краснодарский край РФ.

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