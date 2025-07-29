Российская армия ударила по исправительной колонии в Запорожье: 17 человек погибли, более трех десятков ранены (фото)

В ночь на 29 июля российские войска нанесли удар по исправительной колонии в Запорожской области, в результате чего погибли 17 человек, еще 42 получили ранения. Враг совершил восемь обстрелов по Запорожскому району, на колонию сбросили 4 КАБа.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров в Telegram. Один из ударов пришелся прямо по колонии. В результате атаки здание исправительного учреждения было полностью разрушено, также повреждения получили близлежащие частные жилые дома.

Последствия атаки. Источник: Общественное

Последствия атаки. Источник: Общественное

Последствия атаки. Источник: Общественное

Последствия атаки. Источник: Общественное

Последствия атаки. Источник: Общественное

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Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Напомним, 25 июля российская армия ударила КАБом по медучреждению в Харькове.

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