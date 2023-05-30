Российские СМИ опубликовали карту атаки дронов на Москву и область (фото)

По сообщениям российских СМИ, ночью 30 мая беспилотники атаковали Москву и область. Отмечается, что 19 дронов сбиты на подлете (Рублевка, Красногорский район, Истринский район, Новая Москва, Апрелевка, Власиха). Около 10 зацепились за деревья и упали (Одинцовский район, ТИНАО). Также 3 дрона попали в жилые дома (Ленинский проспект, Профсоюзная улица, улица Атласова).

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В общей сложности, по предварительным данным, 32 БПЛА были задействованы для атаки на Москву.

Телеграмм-канал Вооруженные Силы Украины опубликовал карту атаки дронов на Москву и область:

Видео дня

Напомним, ночью 30 мая Московскую область атаковали дроны.

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