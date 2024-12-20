Российскому генералу, отдавшему приказ ударить "Искандером" по журналистам в Краматорске объявили подозрение - СБУ
Украинские правоохранители объявили подозрение генералу РФ, отдавшему приказ атаковать гостиницу в Краматорске 24 августа этого года, в результате чего погиб журналист Reuters. Собрав достаточно доказательств, СБУ установила, что российский генерал-полковник Алексей Ким, заместитель начальника генерального штаба Вооруженных сил РФ, ответственен за организацию ракетного удара по гостинице "Сапфир", где находилась съемочная группа Reuters.
Об этом сообщают Служба безопасности Украины и Офис генпрокурора. В результате попадания баллистической ракеты один журналист погиб, еще пятеро коллег получили ранения.
Следствие установило, что именно Ким подписал директиву и приказал атаковать гражданский объект, где не было военных. Для выполнения этого приказа он привлек подчиненное ему подразделение ракетных войск.
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Тогда оккупанты полностью разрушили здание, а кроме журналистов Reuters, ранения получили еще пять гражданских лиц.
На основе собранных доказательств СБУ заочно сообщила Киму о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 (ведение агрессивной войны) и ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны).
Правоохранители заявили, что продолжают работу по привлечению российского генерала к ответственности. "Каждый военный преступник РФ будет найден и наказан", – добавили в СБУ.
Напомним, в российском Брянске дроны попали по ракетному арсеналу.
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