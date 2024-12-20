Російському генералу, який віддав наказ вдарити 'Іскандером' по журналістах у Краматорську оголосили підозру - СБУ

Українські правоохоронці оголосили підозру генералу РФ, який віддав наказ атакувати готель у Краматорську 24 серпня цього року, внаслідок чого загинув журналіст Reuters. Зібравши достатньо доказів, СБУ встановила, що російський генерал-полковник Олексій Кім, заступник начальника генерального штабу Збройних сил РФ, є відповідальним за організацію ракетного удару по готелю "Сапфір", де перебувала знімальна група Reuters.

Про це повідомляють Служба безпеки України та Офіс генпрокурора. Внаслідок влучання балістичної ракети один журналіст загинув, ще п'ятеро колег отримали поранення.

Слідство встановило, що саме Кім підписав директиву та віддав наказ атакувати цивільний об'єкт, де не було військових. Для виконання цього наказу він залучив підпорядкований йому підрозділ ракетних військ.

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Тоді окупанти повністю зруйнували будівлю, а окрім журналістів Reuters, поранення отримали ще п'ять цивільних осіб.

На основі зібраних доказів СБУ заочно повідомила Кіму про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 (ведення агресивної війни) та ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни).

Правоохоронці заявили, що продовжують роботу щодо притягнення російського генерала до відповідальності. "Кожного воєнного злочинця РФ буде знайдено і покарано", – додали в СБУ.

Нагадаємо, у російському Брянську дрони влучили по ракетному арсеналу.

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