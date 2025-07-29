Россия убила 23-летнюю беременную женщину ударом по Каменскому (фото)

В Каменском на Днепропетровщине в результате ракетного удара, нанесенного российскими войсками, погибла беременная женщина. Около двух ночи кафиры ударили ракетой по городской больнице. Погибшую звали Диана, ей было 23 года. Таким образом, количество жертв обстрела возросло до трех.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский 29 июля. Ранее глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщал, что в результате атаки были ранены пять человек. Две женщины находятся в тяжелом состоянии, среди них – беременная.

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В результате удара повреждены несколько медицинских учреждений, в том числе родильное отделение, городская больница, кожно-венерологический диспансер и детская поликлиника. Пациентов эвакуировали в другие больницы.

Также в городе серьезно пострадали образовательные учреждения – два лицея, гимназия, детский сад. Кроме этого, разрушены или повреждены 49 жилых домов, выбито более 300 окон.

Напомним, 25 июля российская армия ударила КАБом по медучреждению в Харькове.

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