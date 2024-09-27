Россия ударила по управлению Нацполиции в Кривом Роге: здание уничтожено, под завалами могут находиться люди

В пятницу утром, 27 сентября, Россия осуществила ракетный удар по Кривому Рогу в Днепропетровской области. Было атаковано районное управление Национальной полиции.

В 11:03 стало известно, что количество пострадавших в результате обстрела города увеличилось до четырех.

Первое сообщение об ударе поступило от главы Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака.

Он указал, что российские оккупанты атаковали административное здание. Также он отметил, что, возможно, под обломками могут находиться люди.

По состоянию на 10:20 в ГСЧС сообщили, что в Кривом Роге есть трое пострадавших, под завалами пятиэтажного здания управления вероятно есть люди.

Также чрезвычайники подтвердили, что в результате атаки было частично разрушено пятиэтажное здание Криворожского районного управления ГУ Нацполиции в Днепропетровской области.

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Ранее сообщалось, что около 9:15 РФ нанесла ракетный удар по районному управлению полиции в Кривом Роге. Сейчас на месте продолжается поисково-спасательная операция.

В результате обстрела пострадало административное здание, также были повреждены соседние частные дома.

До этого в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога из-за вероятности использования баллистического вооружения с временно оккупированного Крыма. В Кривом Роге прогремел взрыв. Воздушные силы ВСУ призвали местных жителей срочно пройти в укрытие.

Напомним, 24 сентября российские войска бомбили Харьков и попали в многоэтажки.

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