Росія вдарила по управлінню Нацполіції у Кривому Розі: будівлю знищено, під завалами можуть знаходитись люди

У п'ятницю вранці, 27 вересня, Росія здійснила ракетний удар по Кривому Рогу в Дніпропетровській області. Було атаковано районне управління Національної поліції.

В 11:03 стало відомо, що кількість постраждалих в наслідок обстрілу міста збільшилась до чотирьох.

Перше повідомлення про удар надійшло від голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака.

Він вказав, що російські окупанти атакували адміністративну будівлю. Також він зазначив, що, можливо, під уламками можуть знаходитись люди.

Станом на 10:20 у ДСНС повідомили, що у Кривому Розі є троє постраждалих, під завалами п’ятиповерхової будівлі управління ймовірно є люди.

Також надзвичайники підтвердили, що внаслідок атаки було частково зруйновано п’ятиповерхову будівлю Криворізького районного управління ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області.

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Раніше повідомлялося, що близько 9:15 РФ завдала ракетного удару по районному управлінню поліції у Кривому Розі. Наразі на місці триває пошуково-рятувальна операція.

Внаслідок обстрілу постраждала адміністративна споруда, також були пошкоджені сусідні приватні будинки.

До цього в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу через ймовірність використання балістичного озброєння з тимчасово окупованого Криму. У Кривому Розі пролунав вибух. Повітряні сили ЗСУ закликали місцевих мешканців терміново пройти в укриття.

Нагадаємо, 24 вересня російські війська бомбардували Харків та влучили у багатоповерхівки.

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