Рыхлые пирожки без молока и яиц для постящихся: простой рецепт

Если вы любите поесть вкусно даже во время поста, попробуйте испечь пирожки на основе томатного сока. Этот рецепт очень простой и бюджетный.

Как заметили гастро-эксперты издания Shuba, томатный сок придает тесту приятный розовый цвет, делает его мягким и с тонким оттенком кислинки.

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Для приготовления рыхлых пирожков вам понадобится:

Мука пшеничная – 500 г

Сок томатный – 250 мл

Масло подсолнечное – 100 мл

Разрыхлитель – 10 г

Капуста белокочанная – 500 г

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Соль и перец по желанию

Паста томатно – 30 г

Масло подсолнечное – 30 мл

Укроп – пол пучка

Как готовить

Муку просейте, добавьте соль и разрыхлитель. Сок смешайте с растительным маслом и влейте в муку. Замесите тесто и уложите в холодильник на 20 минут.

Для начинки капусту нашаткуйте, посолите и обжарьте на разогретой сковороде с растительным маслом в течение 15 минут. Добавьте томатную пасту и перемешайте. Затем дайте остыть. Укроп помойте, обсушите и мелко порежьте.

Достаньте тесто из холодильника, скатайте его в колбаску, нарежьте ее на ломтики и раскатайте из них круглые лепешки. Внутрь каждого положите ложку начинки, края защипните и сформируйте пирожки.

Противень застелите пергаментом, выложите на него пирожки и выпекайте 35 минут при температуре 180 °C.

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