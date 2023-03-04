Рыхлые пирожки без молока и яиц для постящихся: простой рецепт
Если вы любите поесть вкусно даже во время поста, попробуйте испечь пирожки на основе томатного сока. Этот рецепт очень простой и бюджетный.
Как заметили гастро-эксперты издания Shuba, томатный сок придает тесту приятный розовый цвет, делает его мягким и с тонким оттенком кислинки.
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Для приготовления рыхлых пирожков вам понадобится:
- Мука пшеничная – 500 г
- Сок томатный – 250 мл
- Масло подсолнечное – 100 мл
- Разрыхлитель – 10 г
- Капуста белокочанная – 500 г
- Соль и перец по желанию
- Паста томатно – 30 г
- Масло подсолнечное – 30 мл
- Укроп – пол пучка
Как готовить
Муку просейте, добавьте соль и разрыхлитель. Сок смешайте с растительным маслом и влейте в муку. Замесите тесто и уложите в холодильник на 20 минут.
Для начинки капусту нашаткуйте, посолите и обжарьте на разогретой сковороде с растительным маслом в течение 15 минут. Добавьте томатную пасту и перемешайте. Затем дайте остыть. Укроп помойте, обсушите и мелко порежьте.
Достаньте тесто из холодильника, скатайте его в колбаску, нарежьте ее на ломтики и раскатайте из них круглые лепешки. Внутрь каждого положите ложку начинки, края защипните и сформируйте пирожки.
Противень застелите пергаментом, выложите на него пирожки и выпекайте 35 минут при температуре 180 °C.
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