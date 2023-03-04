Пухкі пиріжки без молока та яєць для тих, хто постує: простий рецепт
Якщо ви любите попоїсти смачно навіть під час посту, то спробуйте спекти пиріжки на основі томатного соку. Цей рецепт дуже простий та бюджетний.
Як зауважили гастро-експерти видання Shuba, томатний сік надає тісту приємний рожевий колір, робить його м’яким і з тонким відтінком кислинки.
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Для приготування пухких пиріжків вам знадобиться:
- Борошно пшеничне – 500 г
- Сік томатний – 250 мл
- Олія соняшникова – 100 мл
- Розпушувач – 10 г
- Капуста білоголова – 500 г
- Сіль та перець за бажанням
- Паста томатна – 30 г
- Олія соняшникова – 30 мл
- Кріп – пів пучка
Як готувати
Борошно просійте, додайте сіль і розпушувач. Сік змішайте з олією і влийте у борошно. Замісіть тісто і покладіть у холодильник на 20 хвилин.
Для начинки капусту нашинкуйте, посоліть і обсмажте на розігрітій сковороді з олією протягом 15 хвилин. Додайте томатну пасту і перемішайте. Потім дайте охолонути. Кріп помийте, обсушіть та дрібно поріжте.
Дістаньте тісто з холодильника, скатайте його у ковбаску, наріжте її на скибочки і розкатайте з них круглі коржики. У середину кожного покладіть ложку начинки, краї защипніть і сформуйте пиріжки.
Деко застеліть пергаментом, викладіть на нього пиріжки та випікайте 35 хвилин за температури 180 °C.
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