Пухкі пиріжки без молока та яєць для тих, хто постує: простий рецепт

Якщо ви любите попоїсти смачно навіть під час посту, то спробуйте спекти пиріжки на основі томатного соку. Цей рецепт дуже простий та бюджетний.

Як зауважили гастро-експерти видання Shuba, томатний сік надає тісту приємний рожевий колір, робить його м’яким і з тонким відтінком кислинки.

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Для приготування пухких пиріжків вам знадобиться:

Борошно пшеничне – 500 г

Сік томатний – 250 мл

Олія соняшникова – 100 мл

Розпушувач – 10 г

Капуста білоголова – 500 г

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Сіль та перець за бажанням

Паста томатна – 30 г

Олія соняшникова – 30 мл

Кріп – пів пучка

Як готувати

Борошно просійте, додайте сіль і розпушувач. Сік змішайте з олією і влийте у борошно. Замісіть тісто і покладіть у холодильник на 20 хвилин.

Для начинки капусту нашинкуйте, посоліть і обсмажте на розігрітій сковороді з олією протягом 15 хвилин. Додайте томатну пасту і перемішайте. Потім дайте охолонути. Кріп помийте, обсушіть та дрібно поріжте.

Дістаньте тісто з холодильника, скатайте його у ковбаску, наріжте її на скибочки і розкатайте з них круглі коржики. У середину кожного покладіть ложку начинки, краї защипніть і сформуйте пиріжки.

Деко застеліть пергаментом, викладіть на нього пиріжки та випікайте 35 хвилин за температури 180 °C.

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