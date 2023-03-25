С 26 марта отношения 'не работают' для четырех знаков зодиака

Новые энергии Плутона и Марса помогут принять решение, которое четыре знака держали в сердце последние несколько месяцев. Когда Плутон перешел в Водолее, а Марс закончил пребывание в Близнецах, ясность наступила.

С 26 марта все будет выглядеть по-другому, и не удастся найти никаких причин, чтобы остаться в отношениях. Астрологи назвали знаки, которые разлюбят и прекратят отношения.

Козерог

Вы погрузитесь в свободу, которая приходит с точным знанием, кто вы есть и чего хотите. Сейчас знак переживает конец или драматический переход в отношениях, особенно, если есть значительные вехи отношений с 2007-2009 годов. Это связано с тем, что Плутон в Козероге работал над тем, чтобы уничтожить убеждения, которые больше или никогда не имеют подлинного отклика.

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Рядом с Луной в первой четверти в Раке, который активирует ваш седьмой дом отношений, вы почувствуете желание протолкнуть какие-либо ограничения. Марс, теперь тоже в Раке, создает союз с Сатурном в Рыбах. Это создает безудержную силу, что и кто чувствует, что вам назначен – и отдаляет от того, что нет.

Дева

Вы имеете дело со многими противоречивыми энергиями. Плутон переместился в Водоле после пребывания в Козероге в вашем пятом доме. За это время Плутон помог увидеть правду отношений. Теперь планета вошла в ваш шестой дом. Вы больше не терпите ничего, что кажется изнурительным.

Сатурн в Рыбах также находится в трине с Марсом в Раке, что рождает желание достичь того, что вы действительно хотите для себя и своей жизни. Хотя вы захотите остаться в отношениях, на этой неделе может показаться, что в этом остается больше негатива, чем позитива. Это ощущение усилится, поскольку Марс в Раке побуждает быть общительнее и гулять с друзьями, потому что шанс встретить кого-то нового резко растет.

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Овен

Вы должны помириться с романтическим выбором, который сделали, когда не знали, кем вы на самом деле, чтобы это не разрушило ваше будущее. Плутон в Водолее сменит вашу дружбу и социальную сферу, которая является вашим одиннадцатым домом. Юпитер в вашем знаке зодиака и первом доме помогает вам расшириться и довериться своему внутреннему "я".

Когда Марс в Раке создает тригон с Сатурном в Рыбах, вы раскроете более глубокие мотивы и истину в отношениях. Когда вы начинаете возвращаться к своей власти и узнавать больше о том, кем вы являетесь, вы увидите вещи с уникальной точки зрения.

Близнецы

Пока Марс был в вашем знаке зодиака, принять окончательное решение, в котором вы были уверены, было сложно. Но когда вы удаляетесь от этой энергии и ясности, когда Марс в Раке вместе с Луной в первой четверти, вы будете увереннее делать те шаги, которые вам нужны.

Вы должны наконец-то почувствовать себя свободными решить, чего вы можете придерживаться, и с оптимизмом смотрите в будущее. Вы больше сосредоточены на выявлении и достижении своей цели, чем на попытках заставить отношения работать, которые, как вы знаете, просто не предназначены.

Напомним, ранее астрологи рассказали, как мужчины из первой половины знаков зодиака, от Овна до Девы, и второй, от Весов до Рыб, показывают свою любовь.

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