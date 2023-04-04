С мая в Украине посчитают субсидии на следующий год: нужно ли подавать документы повторно

Украинцы, как правило, получают субсидию на оплату коммунальных услуг за предыдущий месяц. Например, в апреле люди получают субсидию на оплату услуг за март, а в мае – за апрель. С начала неотапливаемого сезона, который начинается в мае, люди все еще получат возможность получить субсидию, однако ее расчет может быть уменьшен.

Читайте также: Некоторые из украинцев могут получить пенсии на 50% больше: подробности

Согласно информации, предоставленной начальницей главного управления Пенсионного фонда Украины в Николаевской области Еленой Сычуговой в интервью для Украинского радио, люди, получающие субсидию, могут получить продолжение ее получения автоматически, если ничего не изменилось в их имущественных состояниях или составе семей. В случае изменений в данных необходимо сообщить об этом соответствующие органы в течение 30 дней.

Видео дня

Следует помнить, что субсидии назначаются на период до апреля 2024 года. Если у людей есть долги за коммунальные услуги, они могут прекратить получать субсидию от государства. Поэтому необходимо решить этот вопрос до конца апреля.

Уменьшение доходов, в частности, из-за повышения пенсий, может привести к уменьшению суммы субсидии, которую люди получают. Это может произойти из-за того, что в холодный период отопления составляет значительную часть платежа за коммунальные услуги. Поэтому на неотапливаемый период сумма субсидии может стать незначительной или даже достигнуть нуля.

Напомним, ранее в пенсионном фонде назвали категории украинцев, которые могут получить субсидию даже не отвечая одному из условий.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!