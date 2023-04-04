З травня в Україні порахують субсидії на наступний рік: чи треба подавати документи повторно

Українці зазвичай отримують субсидію на оплату комунальних послуг за попередній місяць. Наприклад, у квітні люди отримують субсидію на оплату послуг за березень, а в травні – за квітень. З початку неопалювального сезону, який починається в травні, люди все ще матимуть можливість отримати субсидію, проте її розрахунок може бути зменшений.

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Згідно з інформацією, наданою начальницею головного управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області Оленою Сичуговою в інтерв'ю для Українського радіо, люди, які отримують субсидію, можуть отримати продовження її отримання автоматично, якщо нічого не змінилося в їхніх майнових станах або складі родин. У разі змін у цих даних необхідно повідомити про це відповідні органи впродовж 30 днів.

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Варто пам'ятати, що субсидії призначаються на період до квітня 2024 року. Якщо люди мають борги за комунальні послуги, вони можуть припинити отримувати субсидію від держави. Тому необхідно вирішити це питання до кінця квітня.

Зменшення доходів, зокрема через підвищення пенсій, може призвести до зменшення суми субсидії, яку люди отримують. Це може статися через те, що у холодний період опалення складає значну частину платежу за комунальні послуги. Тому на неопалювальний період сума субсидії може стати незначною або навіть досягнути нуля.

Нагадаємо, раніше у пенсійному фонді назвали категорії українців, які можуть отримати субсидію навіть не відповідаючи одній з умов.

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