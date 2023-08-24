С началом осени часть ВПЛ потеряет выплаты: что известно

С 1 сентября часть внутри перемещенных лиц потеряет финансовую помощь от Украины. Такое решение правительство приняло еще 11 июля 2023 года.

Кабмин определил, что для всех ВПЛ, которые сейчас получают помощь, с 1 августа 2023 года будет автоматически продлена выплата еще на полгода, то есть до конца января 2024 года, сообщает "На пенсии".

Впрочем, с 1 сентября помощь продолжается только для тех граждан, которые действительно в этом нуждаются. В частности, выплаты прекратят гражданам, которые:

приобрели новое транспортное средство (с года выпуска которого прошло менее 5 лет), кроме автомобилей, приобретенных волонтерами и переданных на нужды обороны страны;

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приобрели на сумму более 100 тыс. грн земельный участок, квартиру, дом (кроме жилья, полученного на средства государственного или местного бюджета);

имеют на депозитном банковском счете денежные средства в общей сумме более 100 тыс. грн.

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Также без помощи останутся ВПЛ, которые приобрели иностранную валюту (кроме валюты, полученной от благотворительных организаций или приобретенной для оплаты медицинских, социальных, образовательных услуг), а также банковских металлов на общую сумму более 100 тыс. грн.

Выплат лишат также граждан, имеющих в собственности жилье, расположенное на территориях, где не ведутся активные боевые действия или не оккупированные, если такое жилье имеет площадь более 13,65 м² на одного члена семьи.

Напомним, ранее в пенсионном фонде назвали категории украинцев, которые могут получить субсидию даже не отвечая одному из условий.

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