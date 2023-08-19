Садоводы назвали топ-5 растений, охлаждающих воздух

Есть цветы, которые способны естественным образом охлаждать воздух в помещении.

Об этом пишет radiotrek.

Каучуковое дерево

Это комнатное растение активно поглощает токсичные вещества, что помогает снизить уровень аллергенов во внутренней среде. Кроме того, каучуковое дерево способствует регулировке температуры и поддержанию влажности воздуха. Его высокий уровень устойчивости к заболеваниям обеспечивает простой в уходе режим.

Алое

Помимо известных лечебных свойств, это растение испускает значительное количество кислорода, что способствует понижению температуры в помещении. Для обеспечения наилучшей эффективности следует регулярно удалять пыль с листьев.

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Бостонский папоротник

Бостонский папоротник способен улучшить качество воздуха в помещении. Чтобы она оптимально росла и сохраняла свои полезные свойства, важно обеспечить достаточно места в большом горшке и регулярный полив.

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Пальма арека

Прекрасный вариант для украшения квартиры и охлаждения воздуха. Это комнатное растение не только выделяет кислород, но поглощает углекислый газ и токсины. Расположение пальмы на солнечном месте в гостиной позволит раскрыть свой потенциал.

Сансевьерия

Также известна как "язык тигров" или "тещин язык" - еще одно полезное комнатное растение. Она вынослива и не требует особого внимания. Вместе с алоэ, сансевьерия способствует очищению воздуха и регулировке температуры в вашем доме.

Напомним, мы уже писали о комнатных растениях, которые не нуждаются в особом уходе.

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