Садівники назвали топ-5 рослин, які охолоджують повітря

Існують квіти, які здатні природним чином охолоджувати повітря у приміщенні.

Про це пише radiotrek.

Каучукове дерево

Ця кімнатна рослина активно поглинає токсичні речовини, що допомагає зменшити рівень алергенів у внутрішньому середовищі. Крім того, каучукове дерево сприяє регулюванню температури та підтриманню вологості повітря. Його високий рівень стійкості до захворювань забезпечує простий у догляді режим.

Алое

Крім відомих лікувальних властивостей, ця рослина випускає значну кількість кисню, що сприяє зниженню температури в приміщенні. Для забезпечення найкращої ефективності, варто регулярно видаляти пил з листя.

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Бостонська папороть

Бостонська папороть здатна покращити якість повітря у приміщенні. Щоб вона оптимально росла та зберігала свої корисні властивості, важливо забезпечити їй достатньо місця у великому горщику та регулярний полив.

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Пальма арека

Чудовий варіант для прикрашання квартири та охолодження повітря. Ця кімнатна рослина не тільки виділяє кисень, але й поглинає вуглекислий газ та токсини. Розташування пальми на сонячному місці у вітальні дозволить їй розкрити свій потенціал.

Сансев‘єрія

Також відома як "язик тигрів" чи "тещин язик", - ще одна корисна кімнатна рослина. Вона витривала та не потребує особливої уваги. Разом з алое, сансев'єрія сприяє очищенню повітря та регулюванню температури у вашому будинку.

Нагадаємо, ми вже писали, про кімнатні рослини, які не потребують особливого догляду.

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