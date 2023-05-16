Сами станете бедными: в какие дни недели запрещено одалживать деньги

Народные приметы часто связаны с обычаями и поверьями, которые носят сугубо примитивный характер и передаются из поколения в поколение. Некоторые из них касаются даже таких простых вещей, как заем денег.

Оказывается, есть определенные дни, когда одалживать деньги не стоит, чтобы самим не стать бедными. А еще есть дни, когда брать деньги взаймы запрещено.

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Согласно предрассудкам, нельзя давать взаймы в пятницу, потому что это может привести к тому, что деньги не вернутся.

Не рекомендуется давать взаймы в воскресенье, так как это может принести неудачу и несчастье.

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Также следует избегать дачи взаймы во вторник, потому что в этот день нечистая сила, которая "защищает деньги" может обидеться и забрать долговые деньги.

А вот четверг считается хорошим днем для дачи взаймы и займа денег, поскольку этот день связывается с Юпитером – богом богатства и процветания.

Важно отметить, что народные приметы – это не научные факты или доказанные теории, а скорее древние поверья, которые могут иметь определенную историческую или культурную основу. В любом случае решая, нужно ли кому-то занимать деньги, или наоборот брать в долг – важно руководствоваться не только народными приметами, но и практическими соображениями.

Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

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