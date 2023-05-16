Самі станете бідними: у які дні тижня заборонено позичати гроші

Народні прикмети зачасту пов'язані зі звичаями та повір'ями, які мають суто примітивний характер і передаються з покоління в покоління. Деякі з них стосуються навіть таких простих речей, таких як позичання грошей.

Виявляється є певні дні, коли позичати гроші не варто, аби самим не стати бідними. А ще є дні, коли брати гроші у борг заборонено.

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Відповідно до забобонів, не можна давати у борг у п'ятницю, бо це може призвести до того, що гроші не повернуться.

Не рекомендується давати у борг у неділю, бо це може принести невдачу та нещастя.

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Також варто уникати давання у борг у вівторок, бо цього дня нечиста сила, яка "захищає гроші" може образитися та забрати боргові гроші.

А от четвер вважається добрим днем для давання у борг та позичання грошей, оскільки цей день пов'язується з Юпітером – богом багатства та процвітання.

Важливо зазначити, що народні прикмети - це не наукові факти або доказані теорії, а скоріше давні повір'я, які можуть мати певну історичну або культурну основу. В будь-якому випадку, вирішуючи, чи треба комусь позичати гроші, чи навпаки брати у борг – важливо керуватися не тільки народними прикметами, а й практичними міркуваннями.

Нагадаємо, що заборони та забобони в Україні відіграли значну роль у формуванні культурної самобутності країни. Тому UAportal розповідає про найбільш поширені забобони та заборони, які існують в українському побуті та сімейному житті.

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