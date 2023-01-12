Щедрый вечер 2023 или Маланки: что известно о празднике, традициях и запретах

Вечером 13 января украинцы празднуют Щедрый вечер или Маланки. Поскольку в этот день православная церковь чтит память преподобной Мелании Римлянки.

UAportal рассказывает, что известно о празднике, главных традициях и запретах. Главные атрибуты праздника – богатый праздничный стол, гадание, ряжение и щедрование.

Также 13 января молодежь переодевается и идет водить козу Маланку от дома к дому.

Что известно о празднике

Когда наши предки перешли на григорианский календарь, все светские праздники получили новые даты (празднуются на две недели раньше). Однако православная церковь решила покинуть юлианский календарь.

Видео дня

День святого Василия раньше приходился на 1 января, но его начали праздновали 14 января. Поэтому изменилась и дата Щедрого вечера. Но это не помешало украинским помнить свои традиции.

Часто в народе 14 января называют Старым Новым годом, а Щедрый вечер – Маланки. В этот день в церкви чтят память преподобной Мелании.

Главные традиции праздника

С давних времен украинцы любили Щедрый вечер, а Старый год провожали обрядовыми песнями. Щедровать ходят как дети, так и взрослые. Самой известной такой песней "Щедрик" в обработке Николая Леонтовича. Однако, это еще не все традиции этого праздника.

На Маланке в городах и селах устраивали праздничные ярмарки, где местные жители развлекались танцами, пением. А ужины за праздничным столом собиралась вся семья, где основное блюдо – кутья (в этот день "Щедра"). После этого молодежь переодевалась и водила из дома в дом козу Маланку. За свои поздравления и забавные сценки просили у хозяев деньги или вкусности.

Холостой парень переодевался в женскую одежду и становился "Молния", а незамужняя девушка - в "Василия". Они устраивали спектакль, в котором также участвовали коза, бабушка, дед, черт, цыган и цыганка. Так они ходили по хатам и щедровали.

На Маланку принято гадать на жениха и сжигать Дидуха, а через его огонь прыгать. Наши предки считали, что это избавит от нечистой силы.

Гадание на Маланку

На Маланке девушки хотели узнать, какой будет их судьба. Поэтому в этот день гадали на жениха. Предлагаем вам несколько любопытных способов, как это сделать.

1. Гадание на палочках. В коробку клали три палочки: красную, белую и синюю, а затем их трижды вытаскивали.

Первый раз показывал, будет ли богатым человек. Красная палочка – значит богатая, белая – середняк, синяя – бедный парень.

В другой раз можно было узнать внешность: красная – красавец, белая – симпатичный, синяя – непривлекательный.

Третий раз показывал насколько парень будет сильно любить девушку: красная – страстно и до конца жизни, белая – будет ревновать, синяя – будет изменять.

2. Гадание на воде. Свое кольцо нужно опустить в воду и выставить на ночь на мороз. Сколько будет бугорков на воде утром, столько и невест в этом году. Если вода стала одной выпуклостью, то девушка скоро выйдет замуж. Если все равно, то о замужестве речь не идет.

3. Гадание на книге. Возьмите художественную книгу и задайте вопрос/загадайте желание. Затем разверните книгу на любой странице и укажите пальцем на строку. Это ответ.

Что нельзя делать на Маланки 13 января

В этот день следует соблюдать определенные запреты:

Нельзя заниматься тяжелой физической работой.

Нельзя ругаться, сплетничать, злословить, а также думать о плохом.

Нельзя пересаживать цветы.

Нельзя выносить мусор вечером 13 января, потому что можно вынести из дома счастье.

Нельзя шить, вязать, вышивать.

Нельзя одалживать и давать в долг, потому что на весь год останетесь должником.

Не стоит произносить слово "тринадцать", потому что это принесет слезы на весь год.

Нельзя одевать день темную одежду.

Раньше мы рассказывали о том, какие блюда обязательно должно быть на столе на Щедрый вечер.

Также в украинском народе многие блюда имеют свою символику и не просто так готовятся, особенно на праздники. Поэтому UAportal рассказывает, какой символизм закладывали наши предки в пищу на Маланку.

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