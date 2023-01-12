Сколько блюд должно быть на Щедрый вечер и какие обязательно

13 января украинцы собираются вместе за столом, а этот праздник называется Маланки. На Щедрый вечер принято пышно накрывать праздничный стол с большим количеством угощений.

UAportal рассказывает, какие блюда должны быть на столе на Щедрый вечер и сколько. Чем щедрее и богаче будет стол в этот вечер, тем богаче будет год для хозяев.

Что должно быть на праздничном столе на Маланке

На Щедрый вечер обязательно должно быть 12 блюд. Среди них: кутья, картофель, мясные блюда, студень, вареники, украинский борщ с пышками, пироги, капуста с мясом, компот, холодные закуски, салаты и блины.

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Следует отметить, что в зависимости от региона Украины этот набор блюд отличается. Некоторые готовят еще потапцы (рецепт можно найти здесь), кровянку, голубцы, верещаку, рыбу и т.д.

Кутья – традиционное блюдо украинцев на Рождество и Маланку. Ее готовят из пшеницы, ячменя или других круп с добавлением сухофруктов, меда, изюма, орехов. Раньше мы делились интересными рецептами щедрой кутьи с рисом, булгуром и пшеницей.

Картошка – важное блюдо не только на праздничном столе, но и в будни. Ее можно сварить, запечь целиком или кусочками, сделать деруны или приготовить по собственному рецепту.

Мясные блюда. Символом состояния считают мясо, а основой стола – свинину. Раньше мы писали о настоящих украинских рецептах блюд из свиных ребрышек (верещака и шпундра).

Холодец – традиционное блюдо украинской кухни, которое хозяйки обязательно готовили к Старому Новому году.

Вареники на Щедрый вечер готовят с разной начинкой: картофелем, грибами, капустой, сыром, вишнями и т.д. Подают это блюдо со сметаной или шкварками.

Традиционный украинский борщ с пышками – не только повседневное блюдо, но и праздничное. Наши предки обязательно готовили ее к Щедрому вечеру.

Пироги готовили с разными начинками, а на столе на Щедрый вечер они занимали центральное место. Их можно готовить как сладкими, так и солеными.

Капуста с мясом, свежая или квашеная капуста. Тушеная капуста считается традиционным блюдом, поэтому обязательно готовилась на Щедрый вечер.

Узвар – обрядовый напиток из сухофруктов, который издавна подавали на Щедрый вечер и Рождество. Компот из сухофруктов символизирует жизнь, которую дает каждому человеку.

Холодные закуски обязательно ставили на стол. В частности, это мясные, сырные и овощные нарезки, соленое и копченое сало, домашние соления и консервация.

Салаты. Важен атрибут любого праздника, удачно сочетающийся с такими мясными блюдами. Раньше мы писали о рецепте простого салата из свеклы, который можно очень быстро приготовить.

Блинчики, символизирующие солнце, обязательно подают к Щедрому столу. Их готовят с мясом, вареным языком, сыром, рыбой и т.д.

Напомним, что в украинском народе многие блюда имеют свою символику и не просто так готовятся, особенно на праздники. Поэтому UAportal рассказывает, какой символизм закладывали наши предки в пищу на Маланку.

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