Скільки страв має бути на Щедрий вечір і які обов'язково

13 січня українці збираються разом за столом, а це свято має назву Маланки. На Щедрий вечір заведено пишно накривати святковий стіл з великою кількістю частувань.

UAportal розповідає, які страви мають бути на столі на Щедрий вечір та скільки. Чим щедрішим і багатшим буде стіл цього вечора, тим багатшим буде рік для господарів.

Що має бути на святковому столі на Маланку

На Щедрий вечір обов'язково має бути 12 страв. Серед них: кутя, картопля, м'ясні страви, холодець, вареники, український борщ з пампушками, пироги, капуста з м'ясом, узвар, холодні закуски, салати та млинці.

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Варто зауважити, що в залежності від регіону України цей набір страв відрізняється. Дехто готує ще потапці (рецепт можна знайти тут), кров'янку, голубці, верещаку, рибу тощо.

Кутя – традиційна страва українців на Різдво та Маланку. Її готують з пшениці, ячменю чи інших круп з додаванням сухофруктів, меду, родзинок, горіхів. Раніше ми ділились цікавими рецептами щедрої куті з рисом, булгуром та пшеницею.

Картопля – важлива страва не лише на святковому столі, а й в будні. Її можна зварити, запекти цілою чи шматочками, зробити деруни чи приготувати за власним рецептом.

М’ясні страви. Символом статку вважають м'ясо, а основою столу – свинину. Раніше ми писали про справжні українські рецепти страв зі свинячих реберець (верещака та шпундра).

Холодець – традиційна страва української кухні, яку господині обов’язково готували до Старого Нового року.

Вареники на Щедрий вечір готують з різною начинкою: картоплею, грибами, капустою, сиром, вишнями тощо. Подають цю страву зі сметаною або шкварками.

Традиційний український борщ із пампушками – не тільки повсякденна страва, а й святкова. Наші предки обов'язково готували її до Щедрого вечора.

Пироги готували з різноманітними начинками, а на столі на Щедрий вечір вони займали центральне місце. Їх можна готувати як солодкими, так і солоними.

Капуста з м’ясом, свіжа або квашена капуста. Тушкована капуста вважається традиційною стравою, тому обов'язково готувалася на Щедрий вечір.

Узвар – обрядовий напій із сухофруктів, який здавна подавали на Щедрий вечір та Різдво. Компот із сухофруктів символізує життя, яке дається кожній людині.

Холодні закуски обов'язково ставили на стіл. Зокрема це м’ясні, сирні та овочеві нарізки, солоне та копчене сало, домашні соління та консервація.

Салати. Важливий атрибут будь-якого свята, який вдало поєднується з такими м'ясними стравами. Раніше ми писали про рецепт простого салату з бурячків, який можна дуже швидко приготувати.

Млинці, які символізують сонце, обов'язково подають до Щедрого столу. Їх готують з м'ясом, вареним язиком, сиром, рибою тощо.

Нагадаємо, що в українському народі багато страв мають свою символіку та не просто так готуються, особливо на свята. Тому UAportal розповідає, який символізм закладали наші предки в їжу на Маланку.

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