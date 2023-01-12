Три рецепти страв зі свинячих ребер, які можна приготувати на Щедрий вечір

На Щедрий вечір заведено накривати пишний стіл з м'ясними виробами, холодцем, борщем, пампухами та багатою кутею. Основою столу вважають саме свинину, яка символізує достаток.

Тому пропонуємо три цікавих та автентичних страви, що можна приготувати зі свинячих реберець та свинини. Серед них верещака, шпундра та інші.

Українська верещака

Рецепт автентичної української верещаки поділився відомий український кулінар Євген Клопотенко на своєму сайті. Для неї ароматні свинячі реберця запікають у квасі зі спеціями та часником. Страва вражає своїм напрочуд природнім та наваристим смаком.

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Інгредієнти:

свинячі ребра – 0,8-1 кг;

квас (темний хлібний) – 0,75-1 л;

часник – 1 головка;

соняшникова олія – 2-3 ст. л.;

орегано (материнка) – 1 ч.л.;

борошно – 2 ст.л.;

вершкове масло – 50 г;

панірувальні сухарі – 1 ст.л.;

петрушка – 2-3 гілочки;

сіль та перець до смаку.

Покроковий рецепт приготування:

1. Свинячі реберця помийте та наріжте по 1-2 сегменти, приберіть плівки та можливі сколи від кісток. М’ясо посоліть і поперчіть. За допомогою преса або спеціальної терки подрібніть зубчики цілої головки часнику.

2. Розігрійте сковорідку та додайте 2-3 ст.л. соняшникової олії. Підсмажуйте свинину до рум'яної скоринки.

3. Обсмажені ребра покладіть у глибоку форму для запікання та притрусіть 1 ч.л. орегано. Влийте у форму з ребрами 0,75-1 л темного квасу.

4. Поставте форму у розігріту до 180 градусів духовку та запікайте свинину з квасом протягом однієї години. Після випікання готові реберця перекладіть в посуд та накрийте фольгою, щоб вони залишалися гарячими до подачі.

6. Квас, що залишився від запікання, злийте в каструлю і випарюйте протягом ще 15 хвилин для створення густого соусу. Додатково змішайте 2 ст.л. борошна з 50 г вершкового масла та додайте цю суміш поступово до квасу, перемішуючи все віничком. Тоді соус вийде однорідним та без грудок.

7. При подачі ще теплі ребра полийте рясно соусом і присипте сухарями (1 ст. л.). За бажанням додайте листочки 2-3 гілочок петрушки.

Традиційно для приготування цієї страви використовували буряковий квас. Клопотенко спробував приготувати на темному хлібному квасі та переконаний, що вийшло нічим не гірше.

Шпундра

Цю найхарактернішу українську страву традиційно готують зі свинини і буряка. Згадка про неї є в книзі "Енеїда" Котляревського, а рецептом поділився Євген Клопотенко.

Інгредієнти:

свинячий ошийок або свинячі ребра – 300-500 г;

буряк – 3 шт.

оцет – 1 ст.л.

цибуля – 2 шт.

сметана – 3 ст.л.

солодка гірчиця – 1 ч.л.

3 зубчики часнику;

1 ст. л. соняшникової олії;

50 г вершкового масла;

2 ст. л. борошна;

2 ст. л. білого хрону;

5 гілочок чебрецю;

2 ст. л. сметани;

2 томати;

50 мл води.

Покроковий рецепт приготування:

1. Свинину помийте, просушіть та поріжте великими шматками, посоліть і поперчіть до смаку. Потім натріть 1 ч. л. солодкої гірчиці та 1 ст. л. соняшникової олії.

2. Одну цибулину наріжте півкільцями, а 3 зубчики часнику притисніть плоскою стороною леза ножа. Викладіть свинину на деко разом із цибулею й часником, запікайте при 180 градусах 40 хвилин.

Коли готове м'ясо трохи охолоне, відокремте його від ребер. Якщо ви використовували свинячий ошийок, то просто наріжте м'ясо на більш дрібні шматочки.

3. Візьміть три невеликі буряки, добре помийте та запікайте в духовці приблизно 1-1,5 години, в залежності від розміру.

Якщо буряк дрібний, то процес запікання можна об'єднати з м'ясом. У такому випадку м'ясо ви дістанете з духовки трохи раніше, ніж буряк.

4. Коли буряк запечеться, наріжте його півкільцями і перекладіть у сотейник або миску. Додайте 1 ст. л. оцту та залийте водою так, щоб вода повністю покривала буряк. Залиште на 40 хвилин. Другу цибулину наріжте дрібними кубиками.

5. Розігрійте велику пательню з 40 г вершкового масла, додайте натерті два томати. Додайте 2 ст. л. борошна, поперчіть і посоліть до смаку. На іншій пательні обсмажте цибулю 1-2 хвилини.

6. У сковорідку до томатів додайте нарізане шматочками м'ясо та обсмажену цибулю, а також буряк.

7. Візьміть 2 ст. л. сметани, розведіть 50 г води і влийте до м'яса та буряку. Тушкуйте 5 хвилин. При подачі додайте до шпундри терті 1-2 ст. л. білого хрону та гілочки чебрецю.

Ребра по-техаськи

Для цієї страви потрібно, щоб на ребрах було багато м’яса та прошарки жиру. Тому найкраще брати свинячу грудинку, яку треба очистити від плівок.

Інгредієнти:

1,5 кг свинячих реберець з грудинки,

4 ст. л. гострого кетчупу,

4 ст. л. меду,

2 ст. л. меленої паприки (чи копченої паприки),

4 ст. л. винного червоного оцту,

100 мл соняшникової олії.

Покроковий рецепт:

1. Свинячі ребра очистьте від плівок та зробіть маринад. У глибокій мисці змішайте 4 ст. л. гострого кетчупу, 4 ст. л. меду, 2 ст. л. меленої паприки (чи копченої паприки), влийте 4 ст. л. винного червоного оцту (не шукайте йому заміну) та 100 мл соняшникової олії. Посоліть та мішайте, щоб всі інгредієнти розділилися.

2. Реберця опустіть в маринад та викладіть на деко, застелене пергаментом. За бажанням візьміть кулінарний пензлик і ще раз добре пройдіть по ним маринадом.

3. Поставте запікатися ребра у розігріту духовку до 120 градусів. Запікайте 5 годин за температури 120 градусів. Оскільки вони будуть томитися, то стануть дуже м'якими.

4. Потім дістаньте, перекладіть на дошку та дайте відпочити 10 хвилин. При запіканні всі соки зібралися всередині, тому треба, щоб вони розподілилися по всьому шматку. Потім наріжте та смакуйте!

Нагадаємо, що на Щедрий вечір, який за старим стилем припадає на 13 січня, потрібно готувати поживні, м'ясні та різноманітні страви. Вважається, тоді й весь рік таким щедрим буде. Що обов'язково має бути на столі на Маланку, читайте у матеріалі UAportal.

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