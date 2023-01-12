Щедрий вечір 2023 або Маланки: що відомо про свято, традиції та заборони

Ввечері 13 січня українці святкують Щедрий вечір, або Маланки. Оскільки на цей день православна церква вшановує пам’ять преподобної Меланії Римлянки.

UAportal розповідає, що відомо про свято, головні традиції та заборони. Головні атрибути свята – багатий святковий стіл, ворожіння, рядження та щедрування.

Також 13 січня молодь переодягається та йде водити "козу Маланку" від хати до хати.

Що відомо про свято

Коли наші предки перейшли на григоріанський календар, всі світські свята отримали нові дати (святкуються на два тижні раніше). Проте православна церква вирішила залишила юліанський календар.

Відео дня

Відтак, день святого Василя раніше припадав на 1 січня, але його почали святкували 14 січня. Тому змінилася і дата Щедрого вечора. Але це не завадило українцям пам'ятати свої традиції.

Часто в народі 14 січня називають Старим Новим роком, а Щедрий вечір – Маланки. Цього дня в церкві вшановують пам'ять преподобної Меланії.

Головні традиції свята

З давніх-давен українці любили Щедрий вечір, а Старий рік проводжали обрядовими піснями. Щедрувати ходять як діти, так і дорослі. Найвідомішою такою піснею "Щедрик" в оброблені Миколи Леонтовича. Проте це ще не всі традиції цього свята.

На Маланки в містах та селах влаштовували святкові ярмарки, де місцеві жителі розважалися танцями, співами. А вечері за святковим столом збиралася вся родина, де основна страва – кутя (цього дня "Щедра"). Після цього молодь переодягалася та водила від хати до хати "козу Маланку". За свої віншування та веселі сценки просили у господарів гроші або смаколики.

Неодружений хлопець переодягався в жіночий одяг і ставав "Маланкою", а незаміжня дівчина – у "Василя". Вони влаштовували виставу, у які також брали участь коза, баба, дід, чорт, циган та циганка. Так вони ходили по хатах та щедрували.

На Маланку заведено ворожити на нареченого та спалювати Дідуха, а через його вогонь стрибати. Наші предки вважали, що це врятує від нечистої сили.

Ворожіння на Маланку

На Маланку дівчата хотіли дізнатися, якою буде їхня доля. Тому цього дня, ворожили на нареченого. Пропонуємо вам кілька цікавих способів, як це зробити.

1. Ворожіння на паличках. У коробку клали три палички: червону, білу та синю, а потім їх тричі витягали.

Перший раз показував, чи буде багатим чоловік. Червона паличка – значить багатій, біла – середняк, синя – бідний хлопець.

За другим разом можна було дізнатися зовнішність: червона – красень, біла – симпатичний, синя – непривабливий.

Третій раз показував наскільки хлопець сильно кохатиме дівчину: червона – пристрасно і до кінця життя, біла – ревнуватиме, синя – зраджуватиме.

2. Ворожіння на воді. Свою каблучку потрібно опустити у воду та виставити її на ніч на мороз. Скільки буде горбків на воді вранці, стільки і наречених цього року. Якщо вода стала однією опуклістю, то дівчина скоро вийде заміж. Якщо все рівно, то про заміжжя не йдеться.

3. Ворожіння на книзі. Візьміть художню книгу та поставте питання/загадайте бажання. Потім розгорніть книгу на будь-якій сторінці та вкажіть пальцем на рядок. Це відповідь.

Що не можна робити на Маланки 13 січня

Цього дня варто дотримуватися певних заборон:

Не можна займатися важкою фізичною роботою.

Не можна лаятися, розпускати плітки, лихословити, а також думати про погане.

Не можна пересаджувати квіти.

Не можна виносити сміття ввечері 13 січня, бо можна винести з дому щастя.

Не можна шити, в'язати, вишивати.

Не можна позичати та давати в борг, бо на весь рік залишитеся боржником.

Не варто вимовляти слово "тринадцять", бо це принесе сльози на весь рік.

Не можна одягати день темний одяг.

Раніше ми розповідали про те, які страви обов'язково мають бути на столі на Щедрий вечір.

Також в українському народі багато страв мають свою символіку та не просто так готуються, особливо на свята. Тому UAportal розповідає, який символізм закладали наші предки в їжу на Маланку.

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