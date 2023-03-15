Сериал "Справедливость": сколько всего серий и где смотреть

СТБ презентовал премьеру мелодрамы "Справедливость". С понедельника по четверг в 20:00 смотрите новые серии о том, как из-за слепой и деспотической родительской любви рушится судьба взрослой дочери.

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Сериал насчитывает 24 серии. События проходят в четырех разных временных рамках: 2003, 2006, 2018 и 2021 год. Главную роль Надежды Матвиенко играет актриса Анна Сагайдачная.

Где смотреть сериал "Справедливость" – на телеканале СТБ, на сайте или на Teleportal. Серии также доступны на YouTube канале СТБ.

График выхода серий сериала Справедливость от СТБ

Видео дня

27 февраля – 1, 2 серии в 20:00;

28 февраля – 3, 4 серии в 20:00;

1 марта – 5, 6 серии в 20:00;

2 марта – 7, 8 серии в 20:00;

5 марта – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 серии (повтор) в 07:30;

6 марта – 9, 10 серии в 20:00;

7 марта – 11, 12 серии в 20:00;

8 марта – 13, 14 серии в 20:00;

9 марта – 15, 16 серии в 20:00;

12 марта – 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16 серии (повтор) в 08:00;

13 марта – 17, 18 серии в 20:00;

14 марта – 19, 20 серии в 20:00;

15 марта – 21, 22 серии в 20:00;

16 марта – 23, 24 серии в 20:00.

Напомним, ранее мы уже писали о сюжете сериала "Справедливость от СТБ".

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