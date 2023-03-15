Серіал "Справедливість": скільки всього серій і де дивитись

СТБ презентував прем’єру мелодрами "Справедливість". З понеділка по четвер о 20:00 дивіться нові серії про те, як через сліпу і деспотичну батьківську любов руйнується доля дорослої доньки.

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Серіал налічує 24 серії. Події відбуваються в чотирьох різних часових рамках: 2003, 2006, 2018 та 2021 рік. Головну роль Надії Матвієнко грає акторка Анна Сагайдачна.

Де дивитися серіал "Справедливість" – на телеканалі СТБ, на сайті, або на Teleportal. Серії також доступні на YouTube-каналі СТБ.

Графік виходу серій серіалу Справедливість від СТБ

Відео дня

27 лютого – 1, 2 серії о 20:00;

28 лютого – 3, 4 серії о 20:00;

1 березня – 5, 6 серії о 20:00;

2 березня – 7, 8 серії о 20:00;

5 березня – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 та 8 серії (повтор) о 07:30;

6 березня – 9, 10 серії о 20:00;

7 березня – 11, 12 серії о 20:00;

8 березня – 13, 14 серії о 20:00;

9 березня – 15, 16 серії о 20:00;

12 березня – 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 та 16 серії (повтор) о 08:00;

13 березня – 17, 18 серії о 20:00;

14 березня – 19, 20 серії о 20:00;

15 березня – 21, 22 серії о 20:00;

16 березня – 23, 24 серії о 20:00.

Нагадаємо, раніше ми вже писали про сюжет серіалу Справедливість від СТБ.

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