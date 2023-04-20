Сеть взорвалась мемами на падение спутника-метеорита в Киевской области (фото)

Вечером 19 апреля в Киеве наблюдали яркую вспышку в небе, которая вызвала бурную реакцию общественности. Начали распространяться слухи о работе сил противовоздушной обороны, которая позже не была подтверждена. Местные власти сообщали о воздушном объекте в регионе, но украинцы мгновенно "окрестили" это явление как НЛО.

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Американское космическое агентство NASA опровергло возможность того, что вспышка над Киевом могла быть вызвана падением с орбиты спутника.

По словам представителя Управления коммуникаций NASA Роба Маргетта, спутник RHESSI все еще находился на орбите в тот момент, когда вспышка была замечена. Министерство обороны США и NASA продолжают отслеживать этот спутник.

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В соцсетях появились многочисленные мемы на тему вспышки, которая стала объектом интереса для широкого круга пользователей Интернета.

Напомним, в Киеве вечером 19 апреля люди увидели сильную вспышку в небе. Местные жители также сообщают о звуках, напоминающих взрывы.

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