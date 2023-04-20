Мережа вибухнула мемами на падіння супутника-метеорита на Київщині (фото)

Увечері 19 квітня в Києві спостерігали яскравий спалах у небі, який викликав бурхливу реакцію громадськості. Почали поширюватися чутки про роботу Сил протиповітряної оборони, яка пізніше не була підтверджена. Місцева влада повідомляла про повітряний об'єкт у регіоні, але українці миттєво "охрестили" це явище як НЛО.

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Американське космічне агентство NASA спростувало можливість того, що спалах над Києвом міг бути спричинений падінням з орбіти супутника.

За словами представника Управління комунікацій NASA Роба Маргетта, супутник RHESSI все ще перебував на орбіті в той момент, коли спалах було помічено. Міністерство оборони США разом із NASA продовжують відстежувати цей супутник.

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У соцмережах з'явилися численні меми на тему спалаху, який став об'єктом зацікавлення для широкого кола користувачів Інтернету.

Нагадаємо, у Києві ввечері 19 квітня люди побачили сильний спалах у небі. Місцеві мешканці також повідомляють про звуки, які нагадують вибухи.

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