Штраф или тюрьма: как могут наказать за хранение дров

10 октября 2023 года Верховная Рада Украины приняла важные изменения в законодательство об усилении ответственности за правонарушения в сфере защиты растительного мира и лесопользования. Речь идет о законопроекте 9665, который вносит изменения в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях Украины.

Основная цель закона – усовершенствовать механизм привлечения к ответственности за нарушение правил вырубки и повреждения деревьев и кустарников. Это позволит более эффективно применять законодательство на практике и обеспечить справедливую дифференциацию наказаний в зависимости от тяжести правонарушений. Об этом пишет sud.ua.

В КУоАП появилась новая статья 65-2, устанавливающая административную ответственность за незаконные операции с древесиной без подлежащих документов или с поддельными документами. За такие нарушения предусмотрены штрафы: для граждан от 510 до 15300 гривен, для должностных лиц – от 3400 до 15300 гривен.

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Уголовный кодекс дополнен статьей 246-1, предусматривающей уголовную ответственность за аналогичные нарушения в значительном размере. Наказание включает штраф от 34000 до 51000 гривен или ограничение или лишение свободы до трех лет. За повторные нарушения или действия, совершенные группой лиц по сговору или в большом размере, предусмотрено более суровое наказание - штраф от 170000 до 425000 гривен или лишение свободы на срок от пяти до семи лет.

Значительным размером считается стоимость древесины, превышающая двадцать тысяч рублей, а большим - более шестидесяти минимумов. Закон вступает в силу на следующий день после официального опубликования. В настоящее время документ направлен на подпись Президенту Украины.

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