Штраф або в‘язниця: як можуть покарати за зберігання дров

10 жовтня 2023 року Верховна Рада України ухвалила важливі зміни до законодавства щодо посилення відповідальності за правопорушення у сфері захисту рослинного світу та лісокористування. Йдеться про законопроект 9665, який вносить зміни до Кримінального кодексу та Кодексу про адміністративні правопорушення України.

Основна мета закону - вдосконалити механізм притягнення до відповідальності за порушення правил вирубування та пошкодження дерев і чагарників. Це дозволить ефективніше застосовувати законодавство на практиці та забезпечити справедливу диференціацію покарань залежно від тяжкості правопорушень. Про це пише sud.ua.

У КУпАП з'явилася нова стаття 65-2, яка встановлює адміністративну відповідальність за незаконні операції з деревиною без належних документів або з підробленими документами. За такі порушення передбачено штрафи: для громадян від 510 до 15300 гривень, для посадових осіб - від 3400 до 15300 гривень.

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Кримінальний кодекс доповнено статтею 246-1, яка передбачає кримінальну відповідальність за аналогічні порушення у значному розмірі. Покарання включає штраф від 34000 до 51000 гривень, або обмеження чи позбавлення волі до трьох років. За повторні порушення або дії, вчинені групою осіб за змовою чи у великому розмірі, передбачено суворіше покарання - штраф від 170000 до 425000 гривень або позбавлення волі на термін від п'яти до семи років.

Значним розміром вважається вартість деревини, що перевищує двадцять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а великим - більше шістдесяти мінімумів. Закон набуває чинності наступного дня після офіційного опублікування. Наразі документ направлено на підпис Президенту України.

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