Силы обороны отразили мощную комбинированную атаку россиян в городе Часов Яр (видео)

Подразделения 23-й отдельной механизированной бригады и 225-го отдельного штурмового батальона успешно отразили мощную комбинированную атаку российских окупантов вблизи города Часов Яр. Враг попытался взорвать десант из бронетехники на позиции украинских защитников.

Благодаря умелым действиям наших воинов атака противника была отбита. Украинские защитники активно контратаковали пехоту и бронированную технику окупантов. В сражение были вовлечены минометы и автоматические гранатометы.

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Кульминацией боя стал захват в плен одного из российских оккупантов бойцами 225-го отдельного штурмового батальона.

Этот успех стал возможным благодаря слаженным действиям разных подразделений ВСУ. Взаимодействие пехоты, артиллерии и других родов войск позволило дать достойный отпор врагу и сохранить украинские позиции.

В 225 ОШБ показали видео уничтожения российских боевиков и прокомментировали эти кадры: "Вражеская БМП выдвинулась на наши позиции. россияне под прикрытием БМП штурмовали пустые окопы. Согласно замыслу, пилоты дронов начали работу по ликвидации. Уже первым сбросом затрехсотили двух оккупантов. В результате оборонной операции в живых осталось только два оккупанта из группы, остальные были уничтожены на поле боя".

Напомним, на днях пограничники на Харьковщине ликвидировали два танка и легковушку российской оккупационной армии.

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