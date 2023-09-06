Скандал на Mrs World International: победительница из Украины держалась за руки с россиянкой (фото и видео)

На днях в Майами в США завершился конкурс красоты среди замужних женщин Mrs World International 2023. Среди 100 конкурсанток первое место завоевала 36-летняя украинка Ирина Бессмертная из Херсона.

Победительница конкурса на своей странице в Инстаграм отметила, что сбылась ее "детская нереальная мечта".

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"Я счастлива, что смогла доказать на мировом уровне, какие же красивые и талантливые украинские девушки! Это у нас в крови! Сейчас я понимаю, что лучшей частью конкурса был мой путь подготовки. Это было очень тяжело, но эти приятные моменты жизни запомни. Сейчас все в ожидании грандиозного празднования и мы обязательно это сделаем! У меня очень большая поддержка в Майами среди украинской диаспоры и даже американцев", — прокомментировала Ирина Бессмертная свое участие в конкурсе.

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Между тем, пользователи соцсетей упрекнули Ирину, что она во время ожидания объявления результатов конкурса держала за руки российскую участницу Анастасию Машкину, которая в итоге заняла второе место.

Что известно об Ирине Бессмертной

Женщина уроженка Херсона. Родилась в многодетной семье. Выйдя замуж в молодом возрасте (студентка), она родила ребенка, однако вскоре развелась. Впоследствии женщина смогла создать свой бизнес в Херсоне.

Через некоторое время она познакомилась с американцем и переехала в США.

В своем Инстаграм Ирина писала, что покинула Украину 4 года назад. Когда узнала о российском полномасштабном вторжении, выходила на митинги в поддержку украинцев. Затем она приютила у себя в США супружескую пару из Херсона.

Напомним, что конкурс "Мисс Вселенная – 2023" прошел в США 14 января. Украинцам не удалось войти в первую пятерку лучших красавиц мира. Корону победительницы заняла 28-летняя американка Р'Бони Габриэл.

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