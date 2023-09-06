Скандал на Mrs World International: переможниця з України трималась за руки з росіянкою (фото та відео)

Днями у Маямі в США завершився конкурс краси серед заміжніх жінок Mrs World International 2023. З-поміж 100 конкурсанток перше місце здобула 36-річна українка Ірина Безсмертна з Херсону.

Переможниця конкурсу на своїй сторінці в Інстаграм зазначила, що збулася її "дитяча нереальна мрія".

Відео дня

"Я щаслива, що змогла довести на світовому рівні, які ж гарні та талановиті українські дівчата! Це у нас в крові! Зараз я розумію, що найкращою частиною конкурсу був мій шлях підготовки. Це було дуже важко, але ці приємні моменти життя запам'ятаються надовго. Зараз всі в очікуванні грандіозного святкування і ми обов'язково це зробимо! У мене дуже велика підтримка в Майамі серед української діаспори й навіть американців", – прокоментувала Ірина Безсмертна свою участь у конкурсі.

Читайте також: Представниця росії на "Міс Всесвіт" показала глядачам непристойний жест зі сцени (відео)

Тим часом користувачі соцмереж дорікнули Ірині, що вона під час очікування оголошення результатів конкурсу тримала за руки російську учасницю Анастасію Машкіну, котра в результаті посіла друге місце.

Що відомо про Ірину Безсмертну

Жінка є уродженкою Херсона. Народилася у багатодітній родині. Вийшовши заміж у молодому віці (студенткою), вона народила дитину, однак невдовзі розлучилася. Згодом жінка змогла створити власний бізнес у Херсоні.

За деякий час вона познайомилася з американцем та переїхала до США.

У своєму Інстаграмі Ірина писала, що залишила Україну 4 роки тому. Коли дізналася про російське повномасштабне вторгнення, то виходила на мітинги на підтримку українців. Потім вона приютила у себе в США подружню пару з Херсона.

Нагадаємо, що конкурс "Міс Всесвіт - 2023" пройшов у США 14 січня. Українці не вдалося увійти до першої п'ятірки найкращих красунь світу. Корону переможниці посіла 28-річна американка Р'Боні Габріел.

На останній фінальний вихід Апанасенко одягла сукню від українського бренду жовтого кольору, вразивши всіх своєю красою.

Раніше в мережі показали, як українка Вікторія Апанасенко уникає росіянки на загальному фото. Для цього дівчина попросила помінятись сусідок місцями.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!