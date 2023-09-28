Сколько электроэнергии можно использовать, чтобы не лишили субсидии – объяснение ПФУ

Украинцы, которые намерены получить субсидии на оплату коммунальных услуг, должны удовлетворять определенным критериям. Предусмотрены ограничения на потребляемую электроэнергию в течение месяца.

Эту информацию обнародовали в пресс-службе Пенсионного фонда, напомнив о том, что нормы для оплаты услуг по снабжению и распределению электроэнергии были установлены постановлением Кабинета Министров Украины еще в 2014 году. Все семьи, которые планируют получать государственную помощь для оплаты коммунальных услуг, должны соблюдать эти нормы.

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Следовательно, нормы потребляемой электроэнергии различаются в зависимости от условий жилья:

Для домов с электроплитами и централизованным снабжением горячей водой допускается потребление до 110 киловатт-часов электроэнергии в месяц на одного человека, а также дополнительно 30 киловатт-часов в месяц на каждого другого члена семьи в доме. Максимально допустимое потребление – 230 киловатт-часов в месяц. Для домов с газовыми плитами и централизованной поставкой горячей воды установлен лимит потребления на уровне 70 киловатт-часов в месяц на одного человека и 30 киловатт-часов в месяц на каждого другого члена семьи в доме. Максимально допустимое потребление – 190 киловатт-часов в месяц. В домах без электрических плит, централизованной поставки горячей и холодной воды, а также газовых водонагревательных приборов разрешается потребление электроэнергии до 100 киловатт-часов в месяц на одного человека и 30 киловатт-часов в месяц на каждого другого члена семьи в доме. Максимально допустимое потребление – 220 киловатт-часов в месяц. В селах и поселках городского типа, где предоставляется бесплатное освещение жилья, лимит потребляемой электроэнергии составляет 30 киловатт-часов на человека в месяц.

Важно отметить, что помощь от государства на оплату коммунальных услуг предоставляется с момента обращения граждан и до окончания отопительного сезона. Субсидия на отопительный сезон рассчитывается с 1 октября по 30 апреля, а на неотапливаемый сезон – с 1 мая по 30 сентября.

Расчет жилищной субсидии на отопительный сезон 2023-2024 будет произведен автоматически для тех, кому она предназначена на неотапливаемый период 2023 года, а также для тех, кто летом получал нулевой размер субсидии. Это означает, что гражданам не нужно будет обращаться дополнительно для получения этой помощи.

Важным моментом является также учет доходов при назначении субсидии. Право на получение субсидии имеют украинские семьи, расходы на коммунальные услуги которых превышают 15% общего дохода. Общий доход включает в себя заработную плату, пенсию, стипендию (за исключением социальной), денежное довольствие военнослужащих, социальные выплаты, пособие по безработице, денежные переводы из-за границы, дивиденды от ценных бумаг, а также средства, полученные от аренды земли, продажи имущества и других источников

С октября 2023 г. при расчете жилищной субсидии будут учитываться доходы членов домохозяйства за I и II кварталы.

Напомним, эксперт по социальной политике Андрей Павловский рассказал, изменится ли размер минимальной пенсии до конца 2023 года.

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