Скільки електроенергії можна використовувати, щоб не позбавили субсидії – пояснення ПФУ

Українці, які мають намір отримати субсидії на оплату комунальних послуг, повинні відповідати певним критеріям. Передбачено обмеження на споживану електроенергію протягом місяця.

Цю інформацію оприлюднили в пресслужбі Пенсійного фонду, нагадавши про те, що норми для оплати послуг з постачання та розподілу електроенергії були встановлені постановою Кабінету Міністрів України ще в 2014 році. Усі сім'ї, які планують отримувати державну допомогу для оплати комунальних послуг, повинні дотримуватися цих норм.

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Отже, норми споживаної електроенергії різняться в залежності від умов житла:

Для будинків з електроплитами та централізованим постачанням гарячої води допускається споживання до 110 кіловат-годин електроенергії на місяць на одну особу, а також додатково 30 кіловат-годин на місяць на кожного іншого члена сім'ї в будинку. Максимально допустиме споживання - 230 кіловат-годин на місяць. Для будинків з газовими плитами і централізованим постачанням гарячої води встановлено ліміт споживання на рівні 70 кіловат-годин на місяць на одну особу і 30 кіловат-годин на місяць на кожного іншого члена сім'ї в будинку. Максимально допустиме споживання - 190 кіловат-годин на місяць. У будинках без електричних плит, централізованого постачання гарячої та холодної води, а також газових водонагрівальних приладів дозволяється споживання електроенергії до 100 кіловат-годин на місяць на одну особу та 30 кіловат-годин на місяць на кожного іншого члена сім'ї в будинку. Максимально допустиме споживання - 220 кіловат-годин на місяць. У селах та селищах міського типу, де надається безкоштовне освітлення житла, ліміт споживаної електроенергії становить 30 кіловат-годин на особу на місяць.

Важливо відзначити, що допомога від держави на оплату комунальних послуг надається з моменту звернення громадян і до закінчення опалювального сезону. Субсидія на опалювальний сезон розраховується з 1 жовтня по 30 квітня, а на неопалювальний сезон – з 1 травня по 30 вересня.

Розрахунок житлової субсидії на опалювальний сезон 2023-2024 буде здійснено автоматично для тих, кому вона призначена на неопалювальний період 2023 року, а також для тих, хто літом отримував нульовий розмір субсидії. Це означає, що громадянам не потрібно буде звертатися додатково для отримання цієї допомоги.

Важливим моментом є також врахування доходів під час призначення субсидії. Право на отримання субсидії мають українські сім'ї, витрати на комунальні послуги яких перевищують 15% від загального доходу. Загальний дохід включає в себе заробітну плату, пенсію, стипендію (за винятком соціальної), грошове забезпечення військовослужбовців, соціальні виплати, допомогу по безробіттю, грошові перекази з-за кордону, дивіденди від цінних паперів, а також кошти, отримані від оренди землі, продажу майна та інших джерел.

З жовтня 2023 року при розрахунку житлової субсидії будуть враховуватися доходи членів домогосподарства за І та ІІ квартали.

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