Сколько стоит жизнь в Румынии и какие выплаты ждут украинских беженцев

Украинские беженцы продолжают получать убежище в разных странах. В этот раз мы расскажем, какие цены и условия ожидают беженцев в Румынии.

О правилах получения помощи от Румынии пишет издание Visit Ukraine. Отмечается, что временную защиту можно запросить в пункте пересечения границы Румынии, в том числе – в транзитной зоне.

Граждане Украины могут въехать на территорию Румынии, предъявив биометрический или обычный паспорт.

Искатели приюта должны обратиться в Иммиграционный офис или Региональный центр по вопросам процедур и размещения по месту нахождения.

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Украинские беженцы в Румынии получают временную защиту сроком на один год с правом продления от 6 месяцев до 1 года, если ситуация в Украине не улучшится.

Статус временной защиты дает право на доступ к жилью, образованию и трудоустройству и на социальную и медицинскую помощь.

Также можно находиться в стране до 90 дней в течение 180 дней по безвизовому режиму.

Какие выплаты в Румынии для украинских беженцев

Румыния не дает украинцам социальные выплаты от государства.

Беженцы могут получить помощь от международных организаций: УВКБ ООН, Красный Крест, ЮНИСЕФ. Сумма пособия на первые нужды – примерно 110 евро на каждого члена семьи в течение 3 месяцев.

Более подробно о помощи украинцам в Румынии можно почитать по ссылке.

Сколько стоит жизнь в Румынии

Аренда жилья в Румынии стоит дешевле, чем в соседних столицах Европы – Белграде, Софии или Праге. В среднем семейная пара израсходует в Румынии около 1700 евро в месяц. В эту сумму входит аренда жилья и оплата коммунальных услуг, питания и развлечения.

За однокомнатную квартиру в Бухаресте, Клуж-Напоке, Сибиу, Брашове и других крупных городах придется заплатить 350-500 евро в месяц. В небольших населенных пунктах можно снять однокомнатную квартиру за 250 евро в месяц

Стоимость коммунальных услуг обычно не входит в арендную плату. Поэтому за электроэнергию, отопление, воду и вывоз мусора придется доплачивать. Летом это около 130 евро, а зимой – 220 евро.

В этой стране действует виза цифрового кочевника и одна из самых высоких в мире скорость Интернета.

Скоростной кабельный Интернет и телевидение с более чем 100 каналов будет стоить около 15 евро в месяц. Тарифный пакет мобильной связи, включающий неограниченные звонки, SMS и Интернет, стоимостью 5 евро.

Питание на семью из двух человек будет стоить 300 евро в месяц. Цены на продукты таковы:

хлеб (300 г) – 1 евро;

1 кг картофеля – 0,75 евро;

1 кг свежей рыбы – 6,5 евро;

1 кг сыра – 6,5-10 евро;

бутылка местного вина – 5 евро;

2 л пива – 3 евро.

1 кг апельсинов – 1 евро.

Стоимость бензина – 1,4 евро/литр. Разовый билет на проезд на автобусе стоит 0,4 евро. Можно купить месячный проездной за 12 евро.

Частное медицинское страхование в Румынии будет стоить от 30 евро в месяц.

Отметим, что украинцы освобождены от уплаты взносов социального медстрахования, оплаты медикаментов, выдаваемых во время амбулаторного лечения.

Напомним, ранее UAportal сообщал, как украинцам во время военного положения уехать за границу на автомобиле.

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