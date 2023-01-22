Скільки коштує життя в Румунії та які виплати чекають на українських біженців

Українські біженці продовжують отримувати прихисток в різних країнах. Цього разу ми розкажемо, які ціни та умови очікують біженців у Румунії.

Про правила отримання допомоги від Румунії пише видання Visit Ukraine. Зазначається, що тимчасовий захист можна запросити в пункті перетину кордону Румунії, в тому числі – в транзитній зоні.

Громадяни України можуть в’їхати на територію Румунії, пред’явивши біометричний або звичайний паспорт.

Шукачі притулку повинні звернутися до Імміграційного офісу або Регіонального центру з питань процедур та розміщення за місцем знаходження.

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Українські біженці в Румунії отримують тимчасовий захист терміном на один рік із правом продовження на період від 6 місяців до 1 року, якщо ситуація в Україні не поліпшиться.

Статус тимчасового захисту дає право на доступ до житла, освіти та працевлаштування та на соціальну і медичну допомогу.

Також можна перебувати в країні до 90 днів протягом 180 днів за безвізовим режимом.

Які виплати у Румунії для українських біженців

Румунія не надає українцям соціальні виплати від держави.

Біженці можуть отримати допомогу від міжнародних організацій: УВКБ ООН, Червоний Хрест, ЮНІСЕФ. Сума допомоги на перші потреби – приблизно 110 євро на кожного члена сім'ї протягом 3 місяців.

Більш детально про допомогу українцям в Румунії можна почитати за посиланням.

Скільки коштує життя у Румунії

Аренда житла у Румунії коштує дешевше, ніж в сусідніх столицях Європи - Белграді, Софії чи Празі. В середньому сімейна пара витратить у Румунії близько 1700 євро на місяць. У цю суму входить оренда житла та оплата комунальних послуг, харчування та розваги.

За однокімнатну квартиру в Бухаресті, Клуж-Напоці, Сібіу, Брашові та інших крупних містах доведеться заплатити 350-500 євро на місяць. У невеликих населених пунктах можна винайняти однокімнатну квартиру за 250 євро на місяць

Вартість комунальних послуг зазвичай не входить до орендної плати. Тому за електроенергію, опалення, воду та вивіз сміття доведеться доплачувати. Влітку це близько 130 євро, а взимку – 220 євро.

У цій країні діє віза цифрового кочівника та одна з найвищих у світі швидкість Інтернету.

Швидкісний кабельний Інтернет та телебачення з понад 100 каналів коштуватиме близько 15 євро на місяць. Тарифний пакет мобільного зв'язку, який включає необмежені дзвінки, SMS та Інтернет, кошту 5 євро.

Харчування на родину із двох осіб буде вартувати 300 євро на місяць. Ціни на продукти такі:

хліб (300 г) – 1 євро;

1 кг картоплі – 0,75 євро;

1 кг свіжої риби – 6,5 євро;

1 кг сиру – 6,5-10 євро;

пляшка місцевого вина – 5 євро;

2 л пива – 3 євро.

1 кг апельсинів – 1 євро.

Вартість бензину – 1,4 євро/літр. Разовий квиток на проїзд автобусом коштує 0,4 євро. Можна купити місячний проїзний за 12 євро.

Приватне медичне страхування в Румунії коштуватиме від 30 євро на місяць.

Зазначимо, що українців звільнено від сплати внесків соціального медстрахування, оплати медикаментів, що видаються під час амбулаторного лікування.

Нагадаємо, раніше UAportal повідомляв, як українцям під час воєнного стану виїхати за кордон на автомобілі.

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