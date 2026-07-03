Солнечные панели в квартире: сколько света дают
Солнечная панель, установленная на балконе квартиры, способна производить в среднем 350–360 Вт электроэнергии. В сочетании с портативной зарядной станцией этого достаточно для питания основных бытовых приборов.
В то же время, ее эффективность в значительной степени зависит от расположения жилья, времени года и количества прямого солнечного света, поэтому такое решение следует рассматривать прежде всего как резервный источник электроэнергии. О практическим опыте использования такой системы рассказала журналистка Екатерина Жирий.
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Как работает система
Принцип работы довольно прост: солнечная панель превращает энергию солнечных лучей в электроэнергию, которая поступает непосредственно в электроприборы или накапливается в зарядной станции.
При использовании панели вместе с устройствами типа EcoFlow электроэнергия сохраняется в аккумуляторе. Это позволяет пользоваться ею даже после заката или при отключениях электроэнергии.
В светлое время суток система одновременно генерирует и накапливает энергию или обеспечивает питание подключенных устройств.
Какую мощность можно получить
По словам пользовательницы, солнечная панель номинальной мощностью около 450 Вт в реальных условиях обычно производит около 350–360 Вт. В максимально благоприятных условиях показатели могут приближаться к заявленной производителем мощности.
В весенне-летний период этого хватает для обеспечения базовых нужд квартиры, в частности:
- работы холодильника;
- питание роутера и освещение;
- подзарядка смартфонов, ноутбуков и другой техники;
- работы телевизора.
Кроме того, система способна справиться с кратковременной нагрузкой от электрочайника, кофемашины, микроволновки или отпаривателя. При необходимости можно даже запустить непродолжительный цикл стирки, хотя это гораздо быстрее разряжает аккумулятор.
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Сколько стоит установка
Стоимость солнечных панелей для квартирного использования стартует от 4100–4400 гривен. Дополнительно необходимо учесть затраты на крепление, монтаж и портативную зарядную станцию.
В приведенном примере сама панель вместе с крепежами обошлась примерно в 6400 гривен без учета стоимости установки и зарядной станции.
Самым сложным этапом часто становится именно монтаж. Найти мастера для установки панели на балконе бывает непросто, а цена работ иногда превышает стоимость самой панели. Поэтому отдельные владельцы изготавливают крепеж на заказ и устанавливают конструкцию самостоятельно.
От чего зависит эффективность
Производительность солнечной панели во многом определяется условиями ее размещения. Важнейшими факторами являются:
- этаж, на котором расположена квартира;
- отсутствие затенения от соседних домов или деревьев;
- ориентация балкона или окон (лучше всего – южная сторона);
- продолжительность прямого солнечного освещения в течение дня.
Даже незначительное затенение может заметно снизить выработку электроэнергии. Лучшие результаты система показывает весной и летом. В зимние месяцы через короткий световой день и более низкую интенсивность солнечного излучения производительность существенно снижается. В этот период панель в большей степени поддерживает заряд аккумулятора, но не способна полностью покрывать потребности квартиры.
По словам журналистки, солнечная панель на балконе не является универсальным решением. Эффективнее всего она работает в квартирах с хорошим доступом к солнечному свету и правильной ориентацией балкона. Если же окна выходят на север или большую часть дня находятся в тени, установка такой системы может оказаться экономически нецелесообразной.
Напомним, в Yasno предупредили о возможных отключениях света из-за жары.
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