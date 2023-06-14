Спи спокойно: почему древние скандинавы использовали перины в погребальных ритуалах

При изучении содержания могил высокоранговых воинов 7-8 века в Вальсгарде в Центральной Швеции ученые Норвежского университета науки и технологий и Норвежского института исследований увидели, что воинов хоронили в лодках и на перинах.

Об этом пишет Journal of Archaeological Science.

Десятиметровые лодки, вмещающие от четырех до пяти пар весел, были наполнены шлемами, щитами, оружием и инструментами для приготовления пищи. В одном захоронении обнаружили останки филина, лошадей и других животных. Основываясь на этом, можно заключить, что с умершим хоронили все, что могло понадобиться ему в загробной жизни.

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Умершие лежали на нескольких слоях пуховых одеял, но какую функцию они выполняли? Ученые предполагают, что их клали не для "комфорта" усопшего. Изучив перья, ученые заключили, что они принадлежали гусям, уткам, куропаткам, воронам, воробьям, куликам и филинам.

Согласно скандинавскому фольклору, перья выполняли символическую роль во время погребения. Например, гусиные перья освобождали душу от земных тягот.

Напомним, во время археологических раскопок в Скельбе на окраине Вестероса, юго-восточная Швеция, исследователи обнаружили скрамасакс (короткий меч) в возрасте 1100 лет.

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