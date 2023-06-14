Спи спокійно: чому древні скандинави використовували перини у поховальних ритуалах

Під час вивчення вмісту могил високорангових воїнів 7-8 століття у Вальсгарді у Центральній Швеції вчені з Норвезького університету науки та технологій та Норвезького інституту досліджень побачили, що воїнів ховали у човнах та на перинах.

Про це пише Journal of Archaeological Science.

Десятиметрові човни, які вміщують від чотирьох до п'яти пар весел були наповнені шоломами, щитами, зброєю та інструментами для приготування їжі. В одному похованні виявили останки пугача, коней та інших тварин. Ґрунтуючись на цьому, можна зробити висновок, що з померлим ховали все, що могло знадобитись йому у загробному житті.

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Померлі лежали на кількох шарах пухових ковдр, але яку функцію вони виконували? Вчені припускають, що їх клали не для “комфорту" померлого. Вивчивши пір’я, вчені зробили висновок, що воно належало гусям, качкам, куріпкам, воронам, горобцям, куликам та пугачам.

Згідно зі скандинавським фольклором, пір’я виконувало символічну роль під час поховання. Наприклад, гусяче пір’я звільняло душу від земних тягарів.

Нагадаємо, під час археологічних розкопок у Скельбі на околиці Вестеросу, південно-східна Швеція, дослідники виявили скрамасакс (короткий меч) віком 1100 років.

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