Справится даже новичок: рецепт маринованных кабачков в кетчупе на зиму
Сезон кабачков – идеальное время, чтобы пополнить запасы домашней консервации. Одним из самых популярных рецептов остаются маринованные кабачки с кетчупом чили. Они получаются хрустящими, ароматными, с легкой стрижкой и прекрасно сочетаются с мясными блюдами, картофелем и разнообразными гарнирами.
Для приготовления понадобятся доступные продукты, а сам рецепт не требует особых кулинарных навыков. Рецептом поделилась фудблогерка Diali Cooking на своей странице в Instagram.
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Ингредиенты:
- 2 кг кабачков;
- 4 стакана воды;
- 1/2 стакана 9% уксуса;
- 1 стакан сахара;
- 1 ст. л. соли;
- 4 ст. л. кетчупа чили;
- по 5 горошин черного перца в каждую банку;
- гвоздика – по желанию.
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Способ приготовления
- Кабачки хорошо вымойте и нарежьте кружками толщиной примерно 1 см.
- Банки тщательно вымойте и простерилизуйте в духовке при температуре 100 градусов в течение 10-15 минут.
- Крышки прокипятите в воде несколько минут.
- Для маринада соедините воду, сахар, соль, кетчуп чили и уксус. Поставьте смесь на плиту, доведите до кипения периодически помешивая до полного растворения ингредиентов.
- На дно каждой банки уложите горошины черного перца. При желании добавьте несколько бутонов гвоздики.
- Плотно наполните банки подготовленными кружочками кабачков.
- Залейте овощи кипящим маринадом до самого верха.
- Сразу герметично закрутите банки стерильными крышками. При желании заготовки можно дополнительно простерилизовать в течение 10 минут.
- Переверните банки вверх дном, укутайте одеялом или полотенцем и оставьте до полного охлаждения. После этого перенесите консервацию в холодное место для хранения.
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