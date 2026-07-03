Впорається навіть новачок: рецепт маринованих кабачків у кетчупі на зиму
Сезон кабачків — ідеальний час, щоб поповнити запаси домашньої консервації. Одним із найпопулярніших рецептів залишаються мариновані кабачки з кетчупом чилі. Вони виходять хрусткими, ароматними, з легкою гостринкою та чудово поєднуються з м'ясними стравами, картоплею й різноманітними гарнірами.
Для приготування знадобляться доступні продукти, а сам рецепт не потребує особливих кулінарних навичок. Рецептом поділилася фудблогерка Diali Cooking на своїй сторінці в Instagram.
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Інгредієнти:
- 2 кг кабачків;
- 4 склянки води;
- 1/2 склянки 9% оцту;
- 1 склянка цукру;
- 1 ст. л. солі;
- 4 ст. л. кетчупу чилі;
- по 5 горошин чорного перцю в кожну банку;
- гвоздика — за бажанням.
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Спосіб приготування
- Кабачки добре вимийте та наріжте кружальцями товщиною приблизно 1 см.
- Банки ретельно помийте й простерилізуйте в духовці при температурі 100 градусів протягом 10–15 хвилин.
- Кришки прокип'ятіть у воді кілька хвилин.
- Для маринаду з'єднайте воду, цукор, сіль, кетчуп чилі та оцет. Поставте суміш на плиту, доведіть до кипіння, періодично помішуючи до повного розчинення інгредієнтів.
- На дно кожної банки покладіть горошини чорного перцю. За бажанням додайте кілька бутонів гвоздики.
- Щільно наповніть банки підготовленими кружальцями кабачків.
- Залийте овочі киплячим маринадом до самого верху.
- Одразу герметично закрутіть банки стерильними кришками. За бажанням заготовки можна додатково простерилізувати протягом 10 хвилин.
- Переверніть банки догори дном, укутайте ковдрою або рушником і залиште до повного охолодження. Після цього перенесіть консервацію в прохолодне місце для зберігання.
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