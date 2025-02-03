Спрос на рынке труда: в каких сферах украинцы могут получать 50 тысяч гривен и больше
Рынок труда в Украине в 2025 году будет и дальше сталкиваться с нехваткой кадров, особенно в рабочих профессиях, медицинской сфере и секторе обороны. В результате зарплаты в наиболее востребованных отраслях могут превысить 50 000 грн, а конкуренция за квалифицированных специалистов обострится.
О критичном дефиците работников заявила заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная во время бизнес-форума, пишет Oboz.ua. Она отметила, что в начале 2025 года в стране официально трудоустроено 13,3 млн человек, около 1 млн активных безработных находятся в поиске работы, тогда как 12,5 млн украинцев остаются экономически неактивными.
К категории экономически неактивного населения относятся пенсионеры, студенты, женщины в декретном отпуске, люди с инвалидностью, а также те, кто сталкивается с трудностями в трудоустройстве из-за отсутствия необходимых навыков. Несмотря на большое количество безработных, рынок труда испытывает острую нехватку кадров, особенно в производственном и техническом секторах.
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По данным ведущих платформ по трудоустройству, в 2025 году больше всего вакансий предлагают в следующих областях:
- Рабочие профессии – строители, электричества, механики, водители;
- Сфера обслуживания – продавцы-консультанты, кассиры, официанты;
- Оборонный и сектор безопасности – служба в ВСУ, полиции, частных охранных структурах.
Также повышается спрос на специалистов в медицинской сфере (семейные врачи, медсестры, узкопрофильные специалисты), бухгалтеров, HR-менеджеров, трейдеров и юристов.
Средняя зарплата в Украине в декабре 2024 года составила 24 000 грн, однако в некоторых отраслях она была значительно выше.
- Недвижимость – 50 000 грн;
- Юриспруденция – 22 500 грн;
- HR (управление персоналом) – 27 000 грн;
- Телекоммуникации – 26 920 грн;
- Топ-менеджмент – 47 500 грн.
Как отмечает эксперт, из-за мобилизации, выезда граждан за границу и переселения в более безопасные регионы рынок труда столкнется с дефицитом кадров во всех отраслях. Это приведет к высокой конкуренции между работодателями за специалистов и заставит компании повышать уровень оплаты труда.
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