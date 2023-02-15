Сретение Господне 2023: что нельзя делать в этот день

15 февраля христиане восточного обряда отмечают один из двенадцати главных православных праздников – Сретение Господне. Для верующих этот день символизирует встречу Сына Божьего с человечеством. Также люди верили, что в этот день весна встречается с зимой, спорит, и выигравшая будет хозяйничать в ближайшее время.

Согласно Евангелию, Мария и Иосиф пришли с новорожденным Иисусом в Иерусалимский храм. Согласно закону Моисея, родители должны были приносить в храм для посвящения Богу своих первенцев на 40-й день после их рождения. Иосиф и Мария вошли в Иерусалимский храм, принесли младенца Иисуса, а в качестве традиционной жертвы взяли двух голубей.

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Они встретили Симеона Богоприемника, одного из 72 толкователей-переводчиков, которым царь поручил сделать перевод Священного писания с иврита на греческий. Святой Симеон переводил книгу пророка Исаии и прочитал пророчество "Се Дева во чреве примет и родит Сына". Он подумал, что вместо "Дева" должна стоять "Жена", и хотел исправить "ошибку". Ангел Господень остановил Симеона и сказал, что он не умрет, пока не убедится в истинности пророчества Исаии. Симеон ждал выполнения обещания около 300 лет, а святой дух сказал ему идти в храм, к которому пришли Иосиф с Марией.

Взяв ребенка на руки, Симеон сказал: "ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты приготовил пред лицом всех народов, свет на просвещение язычников и славу народа Твоего Израиля".

Считалось, что 15 февраля это единственный день, когда зимой может раздаться гром, поэтому праздник назвали именно так. Сретение Господне расценивается как встреча зимы и лета, поэтому связанные с этим праздником приметы рассказывают, какими будут погода и урожай:

Что нельзя делать на Сретенье Господне

В этот день нельзя ругаться, ссориться, убирать, вышивать, стирать, работать в огороде, делать тяжелые физические нагрузки, мыться в бане (но можно в душе) и желать другим зла. Нельзя также не простить обиды. Но есть исключения: работать в этот день можно только если работа направлена на помощь другим людям. Интересной приметой является то, что в этот праздник нельзя класть деньги на кухонный стол.

По верованию, в этот день нельзя отправляться в долгое путешествие по изменчивой погоде, чтобы не наткнуться на неприятности. В народе говорят:

"На Сретение отправишься в путь - скоро домой не вернешься"

Напомним, ранее мы писали о народных приметах на Сретение Господне.

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