Стрітення Господнє 2023: що не можна робити в цей день

15 лютого християни східного обряду відзначають одне з дванадцяти головних православних свят – Стрітення Господнє. Для вірян цей день символізує зустріч Сина Божого із людством. Також люди вірили, що в цей день весна зустрічається з зимою, сперечається, і та, що виграє, буде господарювати найближчим часом.

Згідно з Євангелієм, Марія та Йосип прийшли з новонародженим Ісусом до Єрусалимського храму. Згідно з Моїсеєвим законом, батьки мали приносити до храму для посвячення Богові своїх первістків на 40-й день після їхнього народження. Йосип і Марія увійшли до Єрусалимського храму, принесли немовля Ісуса, а як традиційну жертву взяли двох голубів.

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Вони зустріли Симеона Богоприймача, одного з 72 тлумачів-перекладачів, яким цар доручив зробити переклад Священного писання з івриту на грецьку. Святий Симеон перекладав книгу пророка Ісаї та прочитав пророцтво "Се Діва в утробі прийме і народить Сина". Він подумав, що замість "Діва" повинна стояти "Дружина", і хотів виправити "помилку". Ангел Господній зупинив Симеона і сказав, що він не помре, поки не переконається в істинності пророцтва Ісаї. Симеон чекав на виконання обіцянки близько 300 років, а святий дух сказав йому йти до храму, до якого прийшли Йосип з Марією.

Взявши дитину на руки, Симеон сказав: "Нині відпускаєш раба Твого, Владико, за словом Твоїм, з миром, бо бачили очі мої спасіння Твоє, яке Ти приготував перед лицем усіх народів, світло на просвіту язичників і славу народу Твого Ізраїлю".

Вважалось, що 15 лютого, це єдиний день, коли взимку може пролунати грім, тому свято назвали саме так. Стрітення Господнє розцінюється як зустріч зими і літа, тому пов’язані з цим святом прикмети розповідають якими будуть погода та врожай:

Що не можна робити на Стрітення Господнє

В цей день не можна лаятися, сваритися, прибирати, вишивати, прати, працювати в городі, робити важкі фізичні навантаження, митися у лазні (але можна в душі) та бажати іншим зла. Не можна також не вибачати образи.Але є винятки: працювати в цей день можна, лише якщо робота направлена на допомогу іншим людям. Цікавою прикметою є те, що в це свято не можна класти гроші на кухонний стіл.

За віруванням, в цей день не можна вирушати у довгу мандрівку через мінливу погоду, щоб не натрапити на неприємності. в народі кажуть:

"На Стрітення вирушиш в дорогу – скоро додому не повернешся"

Нагадаємо, раніше ми писали про народні прикмети на Стрітення Господнє.

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