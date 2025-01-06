США готовят новые санкции для российских нефтяных танкеров - Reuters

Агентство Reuters сообщает, что администрация Джо Байдена планирует ввести новые санкции против России, направленные на ограничение ее доходов от нефти путем мер против танкеров, перевозящих российскую нефть. Администрация США рассматривает возможность санкций в отношении танкеров, транспортирующих российскую нефть по цене, превышающей установленный на Западе лимит в 60 долларов за баррель.

Для обхода ограничений Россия использует "теневой флот" из устаревших судов, которые, по словам экспертов, менее безопасны и повышают риск разливов нефти. Об этом пишет Reuters.

После начала вторжения России в Украину в феврале 2022 г. США уже наложили санкции на десятки таких танкеров, часть флота которых, по оценкам, насчитывает сотни судов. Цель этих мер – уменьшение способности России финансировать военные действия.

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"Это будет масштабный пакет", – отметил один из источников. Другой источник добавил, что санкции, вероятно, также коснутся лиц, причастных к сетям, осуществляющим продажу нефти по ценам выше установленного лимита.

Администрация Байдена стремится усилить поддержку Украины до 20 января – дня, когда Дональд Трамп вступит в должность президента. Это обусловлено частыми критическими заявлениями Трампа по поводу стоимости помощи Украине со стороны США.

Однако остается неизвестным, какой будет позиция Трампа по поводу санкций против России.

В прошлом месяце министр финансов США Джанет Йеллен заявила Reuters, что США рассматривают дополнительные санкции против танкеров и не исключают мер в отношении китайских банков. Это часть усилий по ограничению российских доходов от нефти и доступа к иностранным ресурсам, которые могут поддерживать войну в Украине.

Напомним, Байден поручил Пентагону наращивать военную помощь Украине после рождественской атаки РФ.

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